Поверхности во внутренних двориках следует регулярно и полноценно убирать. С помощью роликовых щеток, предназначенных специально для деревянных поверхностей и напольных покрытий ДПК, грязь с наружных участков можно удалить особенно тщательно и равномерно. Две роликовые щетки могут легко заменить те, которые входят в комплект поставки аппарата для очистки внутренних двориков PCL 4.