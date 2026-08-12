Поверхні на внутрішніх двориках слід регулярно та повноцінно прибирати. За допомогою роликових щіток, призначених спеціально для дерев’яних поверхонь та підлогових покриттів ДПК, бруд на зовнішніх ділянках можна видалити особливо ретельно та рівномірно. Дві роликові щітки можуть легко замінити ті, що входять до комплекту поставки апарату для чищення терас PCL 4.