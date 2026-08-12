Роликові щітки для дерев'яних поверхонь
Бруд з дерев'яних зовнішніх поверхонь видаляється рівномірно та повністю за допомогою апарату PCL 4 та роликових щіток. Відтепер дерев'яні поверхні та ДПК знову виглядатимуть як нові.
Поверхні на внутрішніх двориках слід регулярно та повноцінно прибирати. За допомогою роликових щіток, призначених спеціально для дерев’яних поверхонь та підлогових покриттів ДПК, бруд на зовнішніх ділянках можна видалити особливо ретельно та рівномірно. Дві роликові щітки можуть легко замінити ті, що входять до комплекту поставки апарату для чищення терас PCL 4.
Особливості та переваги
Ретельне і рівномірне очищення дерев'яних поверхонь і підлогових покриттів ДПК на зовнішніх ділянках з хорошими експлуатаційними характеристиками
Матеріал щетини спеціально розроблений для очищення дерев'яних покриттів
Оптимізована форма щіток для чищення дерев'яних поверхонь та напольних покриттів ДПК.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,244
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,539
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Області застосування
- Тераси
- Балкони
- Дерев'яні поверхні
- Зелені нарости на камені, дереві, плитці
- Мох