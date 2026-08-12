Набор из двух роликовых щеток является идеальным дополнением для аппарата для чистки террас PCL 4, специально предназначенного для тщательной, а также равномерной очистки ровных, плотно прилегающих друг к другу каменных плиток и плит, а также на внешних участках. Удаляйте поверхностную грязь или мох без усилий и добивайтесь превосходных результатов очистки при очистке своего внутреннего дворика.