Роликовые щетки для каменных поверхностей

Идеальное дополнение для уборки двориков и балконов: комплект из двух щёток для аппарата для чистки террас PCL 4. Без усилий удаляет грязь и мох с гладких каменных наружных поверхностей.

Набор из двух роликовых щеток является идеальным дополнением для аппарата для чистки террас PCL 4, специально предназначенного для тщательной, а также равномерной очистки ровных, плотно прилегающих друг к другу каменных плиток и плит, а также на внешних участках. Удаляйте поверхностную грязь или мох без усилий и добивайтесь превосходных результатов очистки при очистке своего внутреннего дворика.

Особенности и преимущества
Тщательно и равномерно очищает гладкие каменные поверхности
Материал щетины специально разработан для очистки деревянных покрытий
Оптимизированная щетка для очистки гладких каменных поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,244
Вес (с упаковкой) (кг) 0,583
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 134 x 100 x 100
Совместимая техника
Области применения
  • Террасы
  • Балконы