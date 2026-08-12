Роликовые щетки для каменных поверхностей
Идеальное дополнение для уборки двориков и балконов: комплект из двух щёток для аппарата для чистки террас PCL 4. Без усилий удаляет грязь и мох с гладких каменных наружных поверхностей.
Набор из двух роликовых щеток является идеальным дополнением для аппарата для чистки террас PCL 4, специально предназначенного для тщательной, а также равномерной очистки ровных, плотно прилегающих друг к другу каменных плиток и плит, а также на внешних участках. Удаляйте поверхностную грязь или мох без усилий и добивайтесь превосходных результатов очистки при очистке своего внутреннего дворика.
Особенности и преимущества
Тщательно и равномерно очищает гладкие каменные поверхности
Материал щетины специально разработан для очистки деревянных покрытий
Оптимизированная щетка для очистки гладких каменных поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,244
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,583
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Области применения
- Террасы
- Балконы