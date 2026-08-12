Роликові щітки
Ідеальне доповнення для прибирання двориків і балконів: комплект з двох щіток для апарату для чищення терас PCL 4. Без зусиль видаляє бруд і мох з гладких кам'яних зовнішніх поверхонь.
Набір з двох роликових щіток є ідеальним доповненням до апарату для чищення терас PCL 4, спеціально призначеного для ретельного, а також рівномірного очищення рівних і герметичних кам'яних плиток і плит, а також на зовнішніх ділянках. Видаляйте поверхневий бруд або мох, без зусиль і домагайтеся чудових результатів очищення при очищенні свого внутрішнього дворика.
Особливості та переваги
Ретельно і рівномірно очищає гладкі кам'яні поверхні
Матеріал щетини спеціально розроблений для очищення дерев'яних покриттів
Оптимізована щітка для очищення гладких кам'яних поверхонь
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,244
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,583
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Області застосування
- Тераси
- Балкони