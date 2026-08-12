Набір з двох роликових щіток є ідеальним доповненням до апарату для чищення терас PCL 4, спеціально призначеного для ретельного, а також рівномірного очищення рівних і герметичних кам'яних плиток і плит, а також на зовнішніх ділянках. Видаляйте поверхневий бруд або мох, без зусиль і домагайтеся чудових результатів очищення при очищенні свого внутрішнього дворика.