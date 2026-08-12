Роликові щітки

Ідеальне доповнення для прибирання двориків і балконів: комплект з двох щіток для апарату для чищення терас PCL 4. Без зусиль видаляє бруд і мох з гладких кам'яних зовнішніх поверхонь.

Набір з двох роликових щіток є ідеальним доповненням до апарату для чищення терас PCL 4, спеціально призначеного для ретельного, а також рівномірного очищення рівних і герметичних кам'яних плиток і плит, а також на зовнішніх ділянках. Видаляйте поверхневий бруд або мох, без зусиль і домагайтеся чудових результатів очищення при очищенні свого внутрішнього дворика.

Особливості та переваги
Ретельно і рівномірно очищає гладкі кам'яні поверхні
Матеріал щетини спеціально розроблений для очищення дерев'яних покриттів
Оптимізована щітка для очищення гладких кам'яних поверхонь
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,244
Вага (з упаковкою) (кг) 0,583
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 134 x 100 x 100
Сумісна техніка
Області застосування
  • Тераси
  • Балкони