Струйная трубка 360° VP 145 S
Короткая струйная трубка Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 145 S с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 2 – K 4.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
- Возможность поворота на 360°
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,183
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,226
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|166 x 42 x 62
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Для очистки колесных дисков
- Для цветочных горшков.
- Для очистки мусорных контейнеров.