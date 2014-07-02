Струменева трубка 360° VP 145 S

Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску і, що повертається в секторі 360 °, забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімийок класів K 2 - K 4.

Особливості та переваги
Плавне регулювання
  • Регулювання тиску для виконання різних завдань очищення
Економія часу
  • Немає необхідності заміни струменевих трубок.
З шарніром, що повертається в діапазоні 360°
  • Можливість повороту на 360 °
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,183
Вага (з упаковкою) (кг) 0,226
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 166 x 42 x 62
Області застосування
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Для очищення колісних дисків
  • Квіткові клумби
  • Для очищення сміттєвих контейнерів.
Загальна інформація
