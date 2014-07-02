Струменева трубка 360° VP 145 S
Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску і, що повертається в секторі 360 °, забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімийок класів K 2 - K 4.
Особливості та переваги
Плавне регулювання
- Регулювання тиску для виконання різних завдань очищення
Економія часу
- Немає необхідності заміни струменевих трубок.
З шарніром, що повертається в діапазоні 360°
- Можливість повороту на 360 °
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,183
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,226
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|166 x 42 x 62
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Для очищення колісних дисків
- Квіткові клумби
- Для очищення сміттєвих контейнерів.