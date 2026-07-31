Струйная трубка Multi «3 в 1» MJ 180 Full Control, для аппаратов K7 FC Plus и K 7 Premium FC Plus

Струйная трубка Karcher Multi «3 в 1» подходит к минимойкам K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 г. выпуска).

Универсальное решение для любых задач: предлагаемая Kärcher струйная трубка Multi «3 в 1» обеспечивает переключение между плавно регулируемой веерной струей высокого давления, роторной струей и струей для нанесения чистящего средства. Выбор струи производится простым поворотом трубки, а давление удобно настраивается при помощи кнопок на пистолете G 180 Q Full Control Plus. Трубка подходит к аппаратам высокого давления Kärcher K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 года выпуска).

Особенности и преимущества
Полный контроль в обеих руках
  • Плавная регулировка давления при помощи интеллектуального пистолета.
Замена трубки без усилий
  • Просто поверните струйную трубку для того, чтобы выбрать правый режим
Три типа распыления в одной трубке
  • Подача чистящего средства, вращающаяся форсунка и плавно регулируемая плоская струя высокого давления - для безупречной работы.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,472
Вес (с упаковкой) (кг) 0,56
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 445 x 63 x 63
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

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Совместимая техника
Области применения
  • Транспортные средства
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Изгороди