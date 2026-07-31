Универсальное решение для любых задач: предлагаемая Kärcher струйная трубка Multi «3 в 1» обеспечивает переключение между плавно регулируемой веерной струей высокого давления, роторной струей и струей для нанесения чистящего средства. Выбор струи производится простым поворотом трубки, а давление удобно настраивается при помощи кнопок на пистолете G 180 Q Full Control Plus. Трубка подходит к аппаратам высокого давления Kärcher K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 года выпуска).