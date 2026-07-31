Струменева трубка Multi «3 в 1» MJ 180 Full Control, для апаратів K7 FC Plus і K 7 Premium FC Plus

Струменева трубка Karcher Multi «3 в 1» підходить до Мінімийка K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus і K 7 Premium Full Control Plus (починаючи з 2017 р випуску).

Універсальне рішення для будь-яких завдань: струменева трубка Multi «3 в 1» забезпечує перемикання між віяловіим струменем високого тиску, точковим струменем і струменем для нанесення миючого засобу. Вибір струменя проводиться простим поворотом трубки, а тиск зручно налаштовується за допомогою кнопок на пістолеті G 180 Q Full Control Plus. Трубка підходить до апаратів високого тиску Kärcher K 7 Full Control Plus і K 7 Premium Full Control Plus (починаючи з 2017 року випуску).

Особливості та переваги
Повний контроль в обох руках
  • Плавне регулювання тиску за допомогою інтелектуального пістолета.
Заміна насадки без зусиль
  • Просто поверніть струменеву трубку для того, щоб вибрати правильний режим
Три типи розпилення в одній трубці
  • Подача миючого засобу, форсунка, що обертається, і плоский струмінь високого тиску, який плавно регулюється, - все для бездоганної роботи.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,472
Вага (з упаковкою) (кг) 0,56
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 445 x 63 x 63

Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

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Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Території навколо будинку та саду
  • Паркан і стіни з каменю
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Паркани