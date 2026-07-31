Універсальне рішення для будь-яких завдань: струменева трубка Multi «3 в 1» забезпечує перемикання між віяловіим струменем високого тиску, точковим струменем і струменем для нанесення миючого засобу. Вибір струменя проводиться простим поворотом трубки, а тиск зручно налаштовується за допомогою кнопок на пістолеті G 180 Q Full Control Plus. Трубка підходить до апаратів високого тиску Kärcher K 7 Full Control Plus і K 7 Premium Full Control Plus (починаючи з 2017 року випуску).