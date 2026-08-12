Универсальная струйная трубка MJ 24 Handheld формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Благодаря этому она подходит для решения самых разнообразных задач. Выбор струи производится простым поворотом головки с соплами. Разъем Quick Connect между сопловой головкой и удлинительной трубкой позволяет быстро и легко производить замену принадлежностей системы Handheld одной рукой. Удлинительная трубка облегчает выполнение работ и благодаря увеличению расстояния до тела пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Трубка MJ 24 Handheld совместима с аккумуляторным аппаратом среднего давления KHB 5 Battery.