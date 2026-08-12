Струйная трубка Multi «5 в 1» MJ 24␍Handheld

Универсальная струйная трубка формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Выбор струи производится простым поворотом головки с соплами.

Универсальная струйная трубка MJ 24 Handheld формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Благодаря этому она подходит для решения самых разнообразных задач. Выбор струи производится простым поворотом головки с соплами. Разъем Quick Connect между сопловой головкой и удлинительной трубкой позволяет быстро и легко производить замену принадлежностей системы Handheld одной рукой. Удлинительная трубка облегчает выполнение работ и благодаря увеличению расстояния до тела пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Трубка MJ 24 Handheld совместима с аккумуляторным аппаратом среднего давления KHB 5 Battery.

Особенности и преимущества
Струйная трубка 5-в-1
  • Пять различных типов струй в одной трубке.
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Чистка и полив в одном
  • Не нужно переключаться на садовый шланг и пистолет-распылитель.
Точечная струя
  • Очистка швов, щелей и узких зазоров, а также удаление пятен и грязи.
Веерная струя
  • Очистка поверхностей и предметов.
Струя для ополаскивания
  • Смывание свежей грязи.
Водяной туман
  • Очистка растений от пыли или пыльцы струей низкого давления.
Прямая струя
  • Полив растений.
Адаптер Quick Connect
  • Простая и быстрая замена.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,24
Вес (с упаковкой) (кг) 0,332
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 423 x 58 x 60
Совместимая техника
Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для цветочных горшков.
  • Для очистки листьев
  • Полив растений
Запчасти для Струйная трубка Multi «5 в 1» MJ 24␍Handheld

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.