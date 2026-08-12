Струйна трубка Multi« 5 в 1 »MJ 24 Handheld

Універсальна струменева трубка формує струмінь 5 видів: точкову, віялову, промивальну, аерозольну і лійкову. Вибір струменя проводиться простим поворотом головки з соплами.

Універсальна струменева трубка MJ 24 Handheld формує струмінь 5 видів: точковий, віяловий, промивальний, аерозольний і лійковий. Завдяки цьому вона підходить для вирішення найрізноманітніших завдань. Вибір струменя проводиться простим поворотом головки з соплами. Роз'єм Quick Connect між сопловою головкою і подовжувальною трубкою дозволяє швидко і легко робити заміну приладдя системи Handheld однією рукою. Подовжувальна трубка полегшує виконання робіт і завдяки збільшенню відстані до тіла користувача забезпечує йому захист від бризок води, що розлітаються. Трубка MJ 24 Handheld сумісна з акумуляторним апаратом середнього тиску KHB 5 Battery.

Особливості та переваги
Струменева трубка 5-в-1
  • П'ять різних типів струменю в одній трубці.
Економія часу
  • Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Чистка та полив в одному
  • Не потрібно перемикатися на садовий шланг і пістолет-розпилювач.
Точковий струмінь
  • Очищення швів, щілин і вузьких зазорів, а також видалення плям і бруду.
Плоский струмінь
  • Очищення поверхонь і предметів.
Струмінь для ополіскування
  • Змивання свіжого бруду.
Водяний туман
  • Очищення рослин від пилу або пилку струменем низького тиску.
Прямий струмінь
  • Полив рослин.
Адаптер Quick Connect
  • Проста і швидка заміна.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,24
Вага (з упаковкою) (кг) 0,332
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 423 x 58 x 60
Сумісна техніка
Області застосування
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Дитячі іграшки
  • Квіткові клумби
  • Для очищення листя
  • Полив рослин
Запчастини для Струйна трубка Multi« 5 в 1 »MJ 24 Handheld

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