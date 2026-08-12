Струйна трубка Multi« 5 в 1 »MJ 24 Handheld
Універсальна струменева трубка формує струмінь 5 видів: точкову, віялову, промивальну, аерозольну і лійкову. Вибір струменя проводиться простим поворотом головки з соплами.
Універсальна струменева трубка MJ 24 Handheld формує струмінь 5 видів: точковий, віяловий, промивальний, аерозольний і лійковий. Завдяки цьому вона підходить для вирішення найрізноманітніших завдань. Вибір струменя проводиться простим поворотом головки з соплами. Роз'єм Quick Connect між сопловою головкою і подовжувальною трубкою дозволяє швидко і легко робити заміну приладдя системи Handheld однією рукою. Подовжувальна трубка полегшує виконання робіт і завдяки збільшенню відстані до тіла користувача забезпечує йому захист від бризок води, що розлітаються. Трубка MJ 24 Handheld сумісна з акумуляторним апаратом середнього тиску KHB 5 Battery.
Особливості та переваги
Струменева трубка 5-в-1
- П'ять різних типів струменю в одній трубці.
Економія часу
- Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Чистка та полив в одному
- Не потрібно перемикатися на садовий шланг і пістолет-розпилювач.
Точковий струмінь
- Очищення швів, щілин і вузьких зазорів, а також видалення плям і бруду.
Плоский струмінь
- Очищення поверхонь і предметів.
Струмінь для ополіскування
- Змивання свіжого бруду.
Водяний туман
- Очищення рослин від пилу або пилку струменем низького тиску.
Прямий струмінь
- Полив рослин.
Адаптер Quick Connect
- Проста і швидка заміна.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,24
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,332
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|423 x 58 x 60
Області застосування
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Дитячі іграшки
- Квіткові клумби
- Для очищення листя
- Полив рослин
Запчастини для Струйна трубка Multi« 5 в 1 »MJ 24 Handheld
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