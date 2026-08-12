Універсальна струменева трубка MJ 24 Handheld формує струмінь 5 видів: точковий, віяловий, промивальний, аерозольний і лійковий. Завдяки цьому вона підходить для вирішення найрізноманітніших завдань. Вибір струменя проводиться простим поворотом головки з соплами. Роз'єм Quick Connect між сопловою головкою і подовжувальною трубкою дозволяє швидко і легко робити заміну приладдя системи Handheld однією рукою. Подовжувальна трубка полегшує виконання робіт і завдяки збільшенню відстані до тіла користувача забезпечує йому захист від бризок води, що розлітаються. Трубка MJ 24 Handheld сумісна з акумуляторним апаратом середнього тиску KHB 5 Battery.