Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. Идеально подходит для чистки небольших участков вокруг дома и в саду, например, стен, дорожек, заборов и автомобилей. Подходит для всех моек высокого давления Керхер классов К 4 - К5.