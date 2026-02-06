Струменева трубка Vario Power VP 145 для К 4 - К 5

Струменева трубка Vario Power VP 145 для апаратів високого тиску класів К 4 - К 5. Тиск струменя (від низького для нанесення миючого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника.

Тиск струменя (від низького для нанесення миючого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника. Ідеально підходить для очищення невеликих ділянок навколо будинку і в саду, наприклад, стін, доріжок, парканів і автомобілів. Підходить для всіх апаратів високого тиску Керхер класів К 4 - К 5.

Особливості та переваги
Плавне регулювання
  • Регулювання тиску для виконання різних завдань очищення
Режим низького тиску для подачі миючих засобів
  • Бездоганне регулювання тиску - від низького для подачі миючого засобу до високого
Економія часу
  • Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,228
Вага (з упаковкою) (кг) 0,286
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 448 x 46 x 46

Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Сумісна техніка
Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Фасади
  • Паркан і стіни з каменю
  • Очищення доріжок
  • Паркани
  • Території навколо будинку та саду
