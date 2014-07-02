Запасной пистолет "Good"
Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.
Высококачественный пистолет, обеспечивающий комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect.
Особенности и преимущества
Пистолет на замену к мойкам высокого давления Керхер cерий K2 - K7
- Легкая замена пистолета высокого давления
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Использование моющего средства при струе низкого давления
- Легкое применение чистящего средства
- Мощная и эффективная очистка
Предохранитель
- Пистолет с предохранителем
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,319
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,387
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|422 x 40 x 181