Запасний пістолет "Good"
Запасний пістолет для побутових апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7.
Високоякісний пістолет, що забезпечує комфортну роботу. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect.
Особливості та переваги
Пістолет на заміну до апаратів високого тиску Керхер cерій K2 - K7
- Легка заміна пістолета
Байонетне з'єднання
- Дозволяє підключати всі аксесуари Керхер
Використання миючого засобу при струмені низького тиску
- Легко наносити миючий засіб
- Потужне і ефективне очищення
Запобіжник
- Пістолет із запобіжником
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,319
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,387
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|422 x 40 x 181