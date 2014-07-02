Запасний пістолет "Good"

Запасний пістолет для побутових апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7.

Високоякісний пістолет, що забезпечує комфортну роботу. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect.

Особливості та переваги
Пістолет на заміну до апаратів високого тиску Керхер cерій K2 - K7
  • Легка заміна пістолета
Байонетне з'єднання
  • Дозволяє підключати всі аксесуари Керхер
Використання миючого засобу при струмені низького тиску
  • Легко наносити миючий засіб
  • Потужне і ефективне очищення
Запобіжник
  • Пістолет із запобіжником
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,319
Вага (з упаковкою) (кг) 0,387
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 422 x 40 x 181
Сумісна техніка
