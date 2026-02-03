Металлический пистолет для полива Premium не только удобно сидит в руке, но и очень надежен и долговечен. Поворотом регулятора - буквально одной рукой - можно выбрать необходимый режим распыления. Есть 2 режима распыления: точечная струя и конусная. Плавное переключение позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели.Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.