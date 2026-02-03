Металевий пістолет для поливу Premium не тільки зручно сидить в руці, але й дуже надійний і довговічний. Поворотом регулятора - буквально однією рукою - можна вибрати необхідний режим розпилення. Є 2 режими розпилення: точковий струмінь і конусний. Плавне перемикання дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садової мебелі.Все поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.