Металевий пістолет для поливу Premium

Високоякісний і дуже надійний металевий пістолет Premium створений для тривалого поливу і дуже зручно лежить в руці.

Металевий пістолет для поливу Premium не тільки зручно сидить в руці, але й дуже надійний і довговічний. Поворотом регулятора - буквально однією рукою - можна вибрати необхідний режим розпилення. Є 2 режими розпилення: точковий струмінь і конусний. Плавне перемикання дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садової мебелі.Все поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.

Особливості та переваги
Поворотна ручка
  • Індивідуальні налаштування за допомогою повороту поливальної головки
Eргономічний клапан
  • Регулювання потоку води в насадці однією рукою.
Легка блокування ручки тригера
  • Для зручного та безперервного поливу.
Режим розпилення плавно змінюється від точкового струменя до конусного
  • Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь) і очищення (точковий струмінь).
М'які пластикові елементи
  • Для протиковзання, більшого комфорту і захисту від пошкоджень.
Високоякісні металеві елементи
  • Для додаткової міцності і тривалого терміну служби.
  • Сидить особливо добре в руці для комфортної роботи.
Cамостійне спустошення
  • Оптимальний захист від замерзання.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір антрацит
Вага (кг) 0,225
Вага (з упаковкою) (кг) 0,25
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 225 x 42 x 105

Оснащення

  • Кількість струменів: 2
  • Поворотна ручка
  • Фіксатор на ручці
  • Можливість регулювання об'єму води
  • Функція самопромивки
  • М'які пластикові елементи
  • Метал
  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: точковий
Області застосування
  • Полив рослин
  • Квіткові клумби, овочеві грядки
  • Незначні забруднення
