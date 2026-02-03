Металевий пістолет для поливу Premium
Високоякісний і дуже надійний металевий пістолет Premium створений для тривалого поливу і дуже зручно лежить в руці.
Металевий пістолет для поливу Premium не тільки зручно сидить в руці, але й дуже надійний і довговічний. Поворотом регулятора - буквально однією рукою - можна вибрати необхідний режим розпилення. Є 2 режими розпилення: точковий струмінь і конусний. Плавне перемикання дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садової мебелі.Все поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.
Особливості та переваги
Поворотна ручка
- Індивідуальні налаштування за допомогою повороту поливальної головки
Eргономічний клапан
- Регулювання потоку води в насадці однією рукою.
Легка блокування ручки тригера
- Для зручного та безперервного поливу.
Режим розпилення плавно змінюється від точкового струменя до конусного
- Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь) і очищення (точковий струмінь).
М'які пластикові елементи
- Для протиковзання, більшого комфорту і захисту від пошкоджень.
Високоякісні металеві елементи
- Для додаткової міцності і тривалого терміну служби.
- Сидить особливо добре в руці для комфортної роботи.
Cамостійне спустошення
- Оптимальний захист від замерзання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,225
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,25
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|225 x 42 x 105
Оснащення
- Кількість струменів: 2
- Поворотна ручка
- Фіксатор на ручці
- Можливість регулювання об'єму води
- Функція самопромивки
- М'які пластикові елементи
- Метал
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
Відео
Області застосування
- Полив рослин
- Квіткові клумби, овочеві грядки
- Незначні забруднення
Аксесуари
Запчастини для Металевий пістолет для поливу Premium
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.