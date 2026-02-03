Регулируемая насадка для полива
Простой полив в соответствии с потребностями. Имеет форсунку для регулирования потока воды, которую можно поворачивать одной рукой, и 2 режимами распыления.
Благодаря форсунке для регулировки потока воды, которую можно повернуть одной рукой, можно плавно переключаться между 2 режимами распыления: точечной струей и конусной. Это позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.
Особенности и преимущества
Эргономичный клапан
- Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Самостоятельное опустошение
- Оптимальная защита от замерзания.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,094
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,119
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|210 x 41,5 x 79
Оснащение
- Количество струй: 2
- Возможность регулировки объема воды
- Функция самопромывки
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео
Области применения
- Полив растений
- Цветочные клумбы, овощные грядки
- Незначительные загрязнения
Принадлежности
Запчасти для Регулируемая насадка для полива
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.