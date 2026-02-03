Регульована насадка для поливу
Простий полив відповідно до потреб. Має форсунку для регулювання потоку води, яку можна повертати однією рукою, і 2 режими розпилення.
Завдяки форсунці для регулювання потоку води, яку можна повернути однією рукою, можна плавно перемикатися між 2 режимами розпилення: точковим струменем і конусним. Це дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садових меблів. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.
Особливості та переваги
Eргономічний клапан
- Регулювання потоку води в насадці однією рукою.
Режим розпилення плавно змінюється від точкового струменя до конусного
- Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь) і очищення (точковий струмінь).
Cамостійне спустошення
- Оптимальний захист від замерзання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,094
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,119
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|210 x 41,5 x 79
Оснащення
- Кількість струменів: 2
- Можливість регулювання об'єму води
- Функція самопромивки
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
Відео
Області застосування
- Полив рослин
- Квіткові клумби, овочеві грядки
- Незначні забруднення
Аксесуари
Запчастини для Регульована насадка для поливу
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.