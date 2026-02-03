Завдяки форсунці для регулювання потоку води, яку можна повернути однією рукою, можна плавно перемикатися між 2 режимами розпилення: точковим струменем і конусним. Це дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садових меблів. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.