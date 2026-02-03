Садовый душ
Садовый душ. Удобный мобильный, складной. Сьемною штангу можно использывать для полива. Удобный душ для дачи.
Особенности и преимущества
Установка в течение 3 минутУстановка без инструментов
С триногой и пикойСтабильный и долговечный
Регулировка высоты от 1,50 - 2,20 мДля подгонки ремня под рост пользователя.
Регулировка расхода воды и функция включения / выключения одной рукой
- Комфортная работа с устройством.
Съемный душ и штанга для полива (2-в-1)
Широкая душевая струя
Подвижные форсунки (180°)
- Для комфортного и простого использования устройства.
Удобное и компактное хранение
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,98
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,215
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|735 x 850 x 2130
Оснащение
- Вид струи: леечная
Области применения
- Полив сада
Запчасти для Садовый душ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.