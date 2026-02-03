Садовий душ
Садовий душ. Зручний мобільний, складаний. Зйомну штангу можна використовували для поливу. Зручний душ для дачі.
Садовий душ. Зручний мобільний, складаний. Зйомну штангу можна використовували для поливу. Зручний душ для дачі.
Особливості та переваги
Установка протягом 3 хвилинВстановлення без інструментів
З триногою і тримачемСтабільний і довговічний
Регулювання висоти від 1,50 - 2,20 мДля підгонки ременя під зріст користувача.
Регулювання витрати води і функція включення / виключення однією рукою
- Комфортна робота з пристроєм.
Знімний душ і штанга для поливу (2-в-1)
Широкий душовий струмінь
Рухливі форсунки (180°)
Зручне і компактне зберігання
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,98
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,215
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|735 x 850 x 2130
Оснащення
- Вид струменя: лейковий
Області застосування
- Полив саду
Запчастини для Садовий душ
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.