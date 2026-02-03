Садовий душ

Садовий душ. Зручний мобільний, складаний. Зйомну штангу можна використовували для поливу. Зручний душ для дачі.

Особливості та переваги
Садовий душ: Установка протягом 3 хвилин
Установка протягом 3 хвилин
Встановлення без інструментів
Садовий душ: З триногою і тримачем
З триногою і тримачем
Стабільний і довговічний
Садовий душ: Регулювання висоти від 1,50 - 2,20 м
Регулювання висоти від 1,50 - 2,20 м
Для підгонки ременя під зріст користувача.
Регулювання витрати води і функція включення / виключення однією рукою
  • Комфортна робота з пристроєм.
Знімний душ і штанга для поливу (2-в-1)
Широкий душовий струмінь
Рухливі форсунки (180°)
Зручне і компактне зберігання
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,98
Вага (з упаковкою) (кг) 1,215
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 735 x 850 x 2130

Оснащення

  • Вид струменя: лейковий
Садовий душ
Області застосування
  • Полив саду
Запчастини для Садовий душ

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Загальна інформація
