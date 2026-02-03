Штанга для полива Plus, 6 типов струи

Штанга для полива Plus, 6 типов струи, поворотная головка. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклонятся, чтобы точно и аккуратно полить отдельные рсатения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Штангу можно использывать как садовый душ. Мыть дорожки и мебель на даче.