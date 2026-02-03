Штанга для поливу Plus, 6 типів струменя
Штанга для поливу Plus, 6 типів струменя, поворотна головка. Легко і просто поливати високо розташовані квіти в горщиках. Не потрібно нахиляться, щоб точно та обережно полити окремі рослини на грядці або полити грунт біля коріння, не замочивши листя і квіти. Штангу можна використовували як садовий душ. Мити доріжки і меблі на дачі.
Особливості та переваги
6 типів струменяГнучкість у застосуванні та широкі функціональні можливості.
Зручний (одним пальцем) управління потоком, включаючи функцію ВКЛ / ВИКЛДля простого і зручного використання
Рухливі форсунки (180°)Різний кут поливу для цілеспрямованого орошення саду
Зручне зберігання на відкритому гаку
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,38
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,406
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|850 x 150 x 66
Оснащення
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: аерозольний
- Вид струменя: горизонтальний віяловий
- Вид струменя: точковий
- Вид струменя: лейковий
- Вид струменя: вертикальний віяловий
Відео
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Спилювання невеликих дерев
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту