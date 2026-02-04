Паропылесос SV 7

Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе: паропылесос SV 7 сочетает многофункциональность с максимальным комфортом для пользователя.

Предлагаемый Kärcher паропылесос SV 7 сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса сухой уборки. С его помощью можно, например, одновременно удалять рассыпавшийся мусор, осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без использования чистящих средств.

Особенности и преимущества
Паропылесос SV 7: Аппарат 3-в-1
Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе.
Паропылесос SV 7: Многоступенчатая система фильтрации
Система фильтров (водяного, для крупного мусора, поролонового и HEPA-фильтра по стандарту EN 1822:1998) обеспечивает задержание даже мельчайших частиц грязи.
Паропылесос SV 7: Удобная напольная насадка
Быстрое и легкое чередование 3 разных операций по уборке любых твердых и ковровых напольных покрытий.
Универсальные возможности
  • Сила всасывания изменяется регулятором на рукоятке, а подача пара – на корпусе аппарата.
4-уровневая регулировка мощности
  • Силу всасывания можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
5-ступенчатая регулировка подачи пара
  • Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Работа без перерывов
  • Уборка без перерывов обеспечивается возможностью быстро и легко доливать воду в бачок в любое время.
Отсек для кабеля
  • Оптимальное размещение кабеля уменьшает место, занимаемое аппаратом при хранении.
Предохранитель
  • Блокирует подачу пара, предотвращая тем самым непреднамеренное включение аппарата.
Универсальность
  • Многофункциональный аппарат с обширным набором принадлежностей позволяет без применения бытовой химии производить уборку во всем доме.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. мощность (Вт) 2200
Объем воды (л) 0,45
Макс. давление пара (бар) макс. 4
Фильтр для воды (л) 1,2
Разрежение (мбар/кПа) 210 / 21
Длина кабеля (м) 6
Время нагрева (мин) 5
Емкость бака (л) 0,5
Выпуск пара (г/мин) 80
Мощность нагревателя (Вт) 1100
Возможность долива воды без перерывов
Дополнительная мощность всасывания (л) 0,6
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,4
Вес (с упаковкой) (кг) 15,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 515 x 336 x 340

Комплектация

  • Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
  • Комплект для уборки пола (с паровой обработкой): Три варианта применения: для чистки различных твердых и ковровых покрытий, 2 удлинительные трубки с подводом пара по 0,5 м
  • Ручная насадка (для паровой обработки): Комбинируется с насадками для мойки окон (большой и малой), щеточным венцом или обтяжкой из махровой ткани
  • Точечное сопло (для паровой обработки): Можно соединить с удлинительной трубкой и круглой щеткой (4 разных цветов)
  • Насадки для мягкой мебели (большая и малая)
  • Щелевая насадка, щеточная насадка для мебели
  • Пеногаситель “FoamStop”
  • Заправочная емкость, ерш для очистки, сумка для принадлежностей
  • Насадки для окон (большая и малая)
  • Салфетка обтяжка из махровой ткани: 1 шт.
  • Комплект круглых щеток
  • Насадка с щеточным венцом
  • Удлинительные трубки с подводкой пара: 2 шт., 0.5 м
  • Шланг с подводкой пара и рукояткой

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на корпусе (5-ступенчатый)
  • Регулятор силы всасывания: на рукоятке (4-ступенчатый)
  • Система 2 резервуаров
  • Паровой шланг с пистолетом: 1.75 м
Паропылесос SV 7
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для SV 7

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.