Паропылесос SV 7
Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе: паропылесос SV 7 сочетает многофункциональность с максимальным комфортом для пользователя.
Предлагаемый Kärcher паропылесос SV 7 сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса сухой уборки. С его помощью можно, например, одновременно удалять рассыпавшийся мусор, осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без использования чистящих средств.
Особенности и преимущества
Аппарат 3-в-1Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе.
Многоступенчатая система фильтрацииСистема фильтров (водяного, для крупного мусора, поролонового и HEPA-фильтра по стандарту EN 1822:1998) обеспечивает задержание даже мельчайших частиц грязи.
Удобная напольная насадкаБыстрое и легкое чередование 3 разных операций по уборке любых твердых и ковровых напольных покрытий.
Универсальные возможности
- Сила всасывания изменяется регулятором на рукоятке, а подача пара – на корпусе аппарата.
4-уровневая регулировка мощности
- Силу всасывания можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
5-ступенчатая регулировка подачи пара
- Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Работа без перерывов
- Уборка без перерывов обеспечивается возможностью быстро и легко доливать воду в бачок в любое время.
Отсек для кабеля
- Оптимальное размещение кабеля уменьшает место, занимаемое аппаратом при хранении.
Предохранитель
- Блокирует подачу пара, предотвращая тем самым непреднамеренное включение аппарата.
Универсальность
- Многофункциональный аппарат с обширным набором принадлежностей позволяет без применения бытовой химии производить уборку во всем доме.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. мощность (Вт)
|2200
|Объем воды (л)
|0,45
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 4
|Фильтр для воды (л)
|1,2
|Разрежение (мбар/кПа)
|210 / 21
|Длина кабеля (м)
|6
|Время нагрева (мин)
|5
|Емкость бака (л)
|0,5
|Выпуск пара (г/мин)
|80
|Мощность нагревателя (Вт)
|1100
|Возможность долива воды без перерывов
|Дополнительная мощность всасывания (л)
|0,6
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|15,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|515 x 336 x 340
Комплектация
- Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
- Комплект для уборки пола (с паровой обработкой): Три варианта применения: для чистки различных твердых и ковровых покрытий, 2 удлинительные трубки с подводом пара по 0,5 м
- Ручная насадка (для паровой обработки): Комбинируется с насадками для мойки окон (большой и малой), щеточным венцом или обтяжкой из махровой ткани
- Точечное сопло (для паровой обработки): Можно соединить с удлинительной трубкой и круглой щеткой (4 разных цветов)
- Насадки для мягкой мебели (большая и малая)
- Щелевая насадка, щеточная насадка для мебели
- Пеногаситель “FoamStop”
- Заправочная емкость, ерш для очистки, сумка для принадлежностей
- Насадки для окон (большая и малая)
- Салфетка обтяжка из махровой ткани: 1 шт.
- Комплект круглых щеток
- Насадка с щеточным венцом
- Удлинительные трубки с подводкой пара: 2 шт., 0.5 м
- Шланг с подводкой пара и рукояткой
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на корпусе (5-ступенчатый)
- Регулятор силы всасывания: на рукоятке (4-ступенчатый)
- Система 2 резервуаров
- Паровой шланг с пистолетом: 1.75 м
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для SV 7
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
