Предлагаемый Kärcher паропылесос SV 7 сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса сухой уборки. С его помощью можно, например, одновременно удалять рассыпавшийся мусор, осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без использования чистящих средств.