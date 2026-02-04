Паропилосос SV 7
Обробка парою, збирання сміття та висушування поверхні в одному робочому процесі: паропилосос SV 7 поєднує багатофункціональність із максимальним комфортом для користувача.
Паропилосос SV 7 Kärcher поєднує переваги пароочисника і пилососа сухого прибирання. З його допомогою можна, наприклад, одночасно видаляти сміття, що розсипалося, здійснювати вологе прибирання підлоги і відразу ж висушувати її. Настільки універсальний апарат з відповідним приладдям гарантує наведення бездоганної чистоти в усьому домі - легко, зручно, з економією часу і без використання засобів для чищення.
Особливості та переваги
Апарат 3-в-1Обробка парою, прибирання сміття і висушування поверхні в одному робочому процесі.
Багатоступенева система фільтраціїСистема фільтрів (водяного, для крупного сміття, поролонового і HEPA-фільтра за стандартом EN 1822:1998) забезпечує затримання навіть найдрібніших частинок бруду.
Зручна підлогова насадкаШвидке і легке чергування 3 різних операцій з прибирання будь-яких твердих і килимових підлогових покриттів.
Простота управління
- Сила всмоктування змінюється регулятором на рукоятці, а подача пари - на корпусі апарату.
4-рівневе регулювання потужності
- Силу всмоктування можна змінювати залежно від виду поверхні, що очищається, та її забрудненості.
5-рівневе регулювання подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Робота без перерв
- Прибирання без перерв забезпечується можливістю швидко і легко доливати воду в бачок у будь-який час.
Відсік для кабелю
- Оптимальне розміщення кабелю зменшує місце, займане апаратом під час зберігання.
Запобіжник
- Блокує подачу пари, запобігаючи в такий спосіб ненавмисному ввімкненню апарата.
Універсальність
- Багатофункціональний апарат з великим набором приладдя дає змогу без застосування побутової хімії проводити прибирання в усьому будинку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. потужність (Вт)
|2200
|Об'єм води (л)
|0,45
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 4
|Фільтр для води (л)
|1,2
|Розрідження (мбар/кПа)
|210 / 21
|Довжина кабелю. (м)
|6
|Час нагріву (хв)
|5
|Ємність бака (л)
|0,5
|Випуск пари (г/хв)
|80
|Потужність нагрівача (Вт)
|1100
|Можливість доливання води без перерв
|Додатковий обсяг всмоктування (л)
|0,6
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|9,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|15,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|515 x 336 x 340
Комплектація
- Тип фільтра HEPA: HEPA фільтр (EN 1822: 1998)
- Комплект для прибирання підлоги з можливістю всмоктування: Три варіанти застосування: для чищення різних твердих і килимових покриттів, 2 подовжувальні трубки з підведенням пари по 0,5 м
- Ручна насадка (для парової обробки): Комбінується з насадками для миття вікон (великою і малою), щітковим вінцем або обтягуванням із махрової тканини
- Точкове сопло (для парової обробки): Можна з'єднати з подовжувальною трубкою і круглою щіткою (4 різних кольори)
- Насадки для м'яких меблів (велика і мала)
- Щілинна насадка, щіткова насадка для меблів
- Піногасник "FoamStop"
- Заправна ємність, йорж для очищення, сумка для приладдя
- Насадки для вікон (велика і мала)
- Обтяжка з махрової тканини: 1 шт.
- Комплект круглих щіток
- Насадка з щітковим вінцем
- Подовжувальні трубки з підведенням пари: 2 шт., 0.5 м
- Шланг з підведенням пари та рукояткою
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на корпусі (5-ступінчастий)
- Регулятор сили всмоктування: на рукоятці (4-ступінчастий)
- Система 2 резервуарів
- Паровий шланг із пістолетом: 1.75 м
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SV 7
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.