Паропилосос SV 7 Kärcher поєднує переваги пароочисника і пилососа сухого прибирання. З його допомогою можна, наприклад, одночасно видаляти сміття, що розсипалося, здійснювати вологе прибирання підлоги і відразу ж висушувати її. Настільки універсальний апарат з відповідним приладдям гарантує наведення бездоганної чистоти в усьому домі - легко, зручно, з економією часу і без використання засобів для чищення.