Обробка парою, збирання сміття та висушування поверхні в одному робочому процесі: паропилосос SV 7 поєднує багатофункціональність із максимальним комфортом для користувача.

Паропилосос SV 7 Kärcher поєднує переваги пароочисника і пилососа сухого прибирання. З його допомогою можна, наприклад, одночасно видаляти сміття, що розсипалося, здійснювати вологе прибирання підлоги і відразу ж висушувати її. Настільки універсальний апарат з відповідним приладдям гарантує наведення бездоганної чистоти в усьому домі - легко, зручно, з економією часу і без використання засобів для чищення.

Особливості та переваги
Паропилосос SV 7: Апарат 3-в-1
Апарат 3-в-1
Обробка парою, прибирання сміття і висушування поверхні в одному робочому процесі.
Паропилосос SV 7: Багатоступенева система фільтрації
Багатоступенева система фільтрації
Система фільтрів (водяного, для крупного сміття, поролонового і HEPA-фільтра за стандартом EN 1822:1998) забезпечує затримання навіть найдрібніших частинок бруду.
Паропилосос SV 7: Зручна підлогова насадка
Зручна підлогова насадка
Швидке і легке чергування 3 різних операцій з прибирання будь-яких твердих і килимових підлогових покриттів.
Простота управління
  • Сила всмоктування змінюється регулятором на рукоятці, а подача пари - на корпусі апарату.
4-рівневе регулювання потужності
  • Силу всмоктування можна змінювати залежно від виду поверхні, що очищається, та її забрудненості.
5-рівневе регулювання подачі пари
  • Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Робота без перерв
  • Прибирання без перерв забезпечується можливістю швидко і легко доливати воду в бачок у будь-який час.
Відсік для кабелю
  • Оптимальне розміщення кабелю зменшує місце, займане апаратом під час зберігання.
Запобіжник
  • Блокує подачу пари, запобігаючи в такий спосіб ненавмисному ввімкненню апарата.
Універсальність
  • Багатофункціональний апарат з великим набором приладдя дає змогу без застосування побутової хімії проводити прибирання в усьому будинку.
Макс. потужність (Вт) 2200
Об'єм води (л) 0,45
Максимальний тиск пари (бар) макс. 4
Фільтр для води (л) 1,2
Розрідження (мбар/кПа) 210 / 21
Довжина кабелю. (м) 6
Час нагріву (хв) 5
Ємність бака (л) 0,5
Випуск пари (г/хв) 80
Потужність нагрівача (Вт) 1100
Можливість доливання води без перерв
Додатковий обсяг всмоктування (л) 0,6
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 9,4
Вага (з упаковкою) (кг) 15,2
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 515 x 336 x 340

  • Тип фільтра HEPA: HEPA фільтр (EN 1822: 1998)
  • Комплект для прибирання підлоги з можливістю всмоктування: Три варіанти застосування: для чищення різних твердих і килимових покриттів, 2 подовжувальні трубки з підведенням пари по 0,5 м
  • Ручна насадка (для парової обробки): Комбінується з насадками для миття вікон (великою і малою), щітковим вінцем або обтягуванням із махрової тканини
  • Точкове сопло (для парової обробки): Можна з'єднати з подовжувальною трубкою і круглою щіткою (4 різних кольори)
  • Насадки для м'яких меблів (велика і мала)
  • Щілинна насадка, щіткова насадка для меблів
  • Піногасник "FoamStop"
  • Заправна ємність, йорж для очищення, сумка для приладдя
  • Насадки для вікон (велика і мала)
  • Обтяжка з махрової тканини: 1 шт.
  • Комплект круглих щіток
  • Насадка з щітковим вінцем
  • Подовжувальні трубки з підведенням пари: 2 шт., 0.5 м
  • Шланг з підведенням пари та рукояткою

  • Запобіжник
  • Запобіжний клапан
  • Регулятор витрати пари: на корпусі (5-ступінчастий)
  • Регулятор сили всмоктування: на рукоятці (4-ступінчастий)
  • Система 2 резервуарів
  • Паровий шланг із пістолетом: 1.75 м
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Крани
  • Умивальники
  • Кахель
  • Вікна та скляні поверхні
  • Витяжки
  • Варильні панелі
