Как и чем почистить духовку? Очистка духового шкафа шаг за шагом
Мытье духового шкафа один из самых неприятных этапов уборки. Это связано приложением немалых усилий, использованием большого количества воды и сильных моющих средств, и во многих случаях результаты не всегда удовлетворительны. Мы расскажем Вам, как почистить духовой шкаф легко и без раздражающих чистящих средств.
Функция самоочистки духового шкафа
Многие современные духовые шкафы имеют функцию самоочистки, поэтому Вы можете забыть о времени, проведенном за очисткой внутренней части или стекла духового шкафа.
Методы самоочистки духового шкафа бывают разные.
- Самоочистка паром. В специальную емкость в духовом шкафу заливается вода, которая нагревается – образуется водяной пар, задача которого смягчить загрязнение и пригоревшие кусочки еды внутри духового шкафа, затем Вы должны самостоятельно удалить эти загрязнения вручную.
- Каталитическая очистка – это использование каталитических картриджей, которые улавливают молекулы жиров и примесей, образующихся при приготовлении пищи. Кроме того, при нагревании духовки до 200 градусов Цельсия происходит так называемое каталитическое дожигание, то есть сжигание остатков жиров и грязи. Недостатком этого решения является не только необходимость удаления обгоревших остатков, но и уход за картриджами.
- Пиролитическая самоочистка духового шкафа: при очень высокой температуре все загрязняющие вещества превращаются в золу, даже в труднодоступных местах. Процесс занимает 2-3 часа. Опять же здесь остатки нужно удалить вручную. Как правило, для этого достаточно бумажного полотенца или тряпки.
Однако это не означает, что можно полностью отказаться от систематической генеральной очистки устройства, поскольку эти функции только облегчают уборку, а не полностью заменяют ее.
В связи с вышеизложенным советуем ознакомиться с разными вариантами очистки духового шкафа. Данные методы подойдут также, если у Вашего духового шкафа нет функции самоочистки.
К примеру: поместите внутрь термостойкую емкость с водой и лимонным соком, затем установите темп. 170 градусов Цельсия и включите функцию горячего обдува. Этот метод применяется только для новых загрязнений. Он не может справиться со старым жиром – здесь посоветуем Вам другие способы очистки.
Очистка духового шкафа содой
Чтобы очистить духовку пищевой содой, нужна одна столовая ложка воды, одна столовая ложка уксуса или лимонного сока и чайная ложка соды.
Также понадобятся тряпки и губки, потому что этот метод требует оттирания – желательно из мягких тканей, чтобы не повредить поверхность. Подготовленную жидкость нужно нанести на загрязнение кистью, пальцем или тряпкой и оставить на время. Пригоревшие следы и остатки должны смягчиться, и их легко можно будет удалить.
Недостатки данного метода очистки:
- требует много времени и усилий;
- могут образовываться микроцарапины и обесцвечивание на поверхностях;
- в общем не удаляются бактерии;
- может не справиться с жирными пятнами и пищевыми остатками.
Очистка духового шкафа уксусом
Уксус следует смешать с водой в соотношении 1:1 и такой подготовленный раствор нанести на внутреннюю часть духового шкафа и оставить на час. Затем загрязнение нужно отмыть мягкими тряпками.
Недостатки очищения уксусом духовки:
- неприятный запах уксуса остается на время;
- может образоваться обесцвечивание на поверхностях;
- уксус не убивает все бактерии.
Этот метод считается более эффективным, чем сода; более того, для улучшения запаха раствора можно добавить эфирное масло. Однако уксус не обеспечивает гигиеническую чистоту и не является гарантией того, что вы удалите всю грязь.
Как и чем чистить духовку быстро и без усилий?
Одно простое решение, которое гарантирует отличные результаты и поможет справиться с жирными пятнами и бактериями раз и навсегда: мытье паром.
Благодаря водяному пару отпадает необходимость использования сильных и раздражающих моющих средств: пара эффективно убивает до 99,99% бактерий и вирусов, обеспечивая чистоту и гигиену. А еще он не дает никакого запаха, тюму Вам не нужно проветривать кухню, как в случае использования уксуса.
Преимущества очистки духового шкафа паром:
- нет необходимости использовать химию;
- пар убивает 99,99% бактерий и вирусов;
- быстрая и эффективная очистка без усилий;
- не оставляет запаха;
- мультизадачность самого пароочистителя.
Kärcher предлагает линейку пароочистителей EasyFix, генерирующих пар под давлением не менее 3 бар. А его температура составляет около 100 градусов по Цельсию. Это позволяет паре эффективно проникать в щели, вычищая грязь. Наибольшим преимуществом пароочистителей является гигиеническая очистка благодаря антибактериальным свойствам пара.
Для чистки разных поверхностей по всей квартире рекомендуем рассмотреть аппараты с функцией долива воды. К примеру, модель SC 3 EasyFix Premium. Сразу в комплекте с пароочистителем Вы получаете насадки разных размеров для очистки устойчивых к высоким температурам поверхностей, насадки для мытья полов паром и несколько сменных мопов. В линейке EasyFix Вы найдете и ручной пароочиститель SC 1. Его резервуар вмещает 200 мл воды, этот пароочиститель подойдет для маленьких точечных работ.
Как правильно мыть духовой шкаф паром?
*перед тем, как начать уборку духового шкафа пароочистителем, рекомендуем узнать, разрешается ли производителем прибора такая уборка.
Чтобы очистить загрязненные металлические листы, стекло или внутреннюю часть устройства, достаточно выбрать сопло, и Вы уже можете начать уборку. Рекомендуется использовать ручную насадку с одетой микрофиброй для наиболее эффективного удаления жировых пятен, которые образуются на стальной вытяжке и плоских поверхностях духового шкафа.
Очистка противня – для сильно загрязненных противней подойдет ручное сопло и бумажные полотенца: удаленные загрязнения можно собрать на полотенце, чтобы не портить микрофибру.
Очистка стекла духовки – большая круглая щетка с одетой микрофиброй отлично почистит не только внутреннюю часть стекла, но и снимет стойкую грязь с индукционной плиты.
Очистка внутренней части духовки - до труднодоступных мест лучше добраться пистолетом с мощным соплом. С его помощью Вы достанете в каждый уголок духового шкафа и можете удалить даже невидимую грязь, выдувая ее под давлением из щелей.
В конечном итоге Вы получаете духовой шкаф без пятен, разводов и царапин. Для идеального результата можете в конце натереть поверхности бумажными полотенцами.
Для чего можно использовать пароочиститель?
К каждому пароочистителю можно подобрать аксессуары, значительно расширяющие сферу его применения. Широкий ассортимент микрофибр разных размеров, щеток и паровых сопел облегчит Вам мойку духового шкафа.
Кроме того, Вы можете использовать пароочиститель для мытья других поверхностей, очистки фуги, зеркал, полировку плитки, мытье душевой кабины и даже глажки, обновления тканей или удаление обоев и остатков клея на стенах. За несколько минут пароочиститель отполирует окна, очистит шкафы, помоет пол или обновит обивку дивана или кресел.
Более того, Вам не нужно использовать раздражающие чистящие средства, а уборка гигиенична и безопасна. Пароочиститель не создает специфического запаха и увлажняет воздух.
Таким образом, у Вас есть не аппарат для чистки духового шкафа, а многофункциональное устройство, которое заставит сиять не только Ваш духовой шкаф, но и весь дом!
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