Как и чем почистить духовку? Очистка духового шкафа шаг за шагом

Как правильно мыть духовой шкаф паром?

*перед тем, как начать уборку духового шкафа пароочистителем, рекомендуем узнать, разрешается ли производителем прибора такая уборка.

Чтобы очистить загрязненные металлические листы, стекло или внутреннюю часть устройства, достаточно выбрать сопло, и Вы уже можете начать уборку. Рекомендуется использовать ручную насадку с одетой микрофиброй для наиболее эффективного удаления жировых пятен, которые образуются на стальной вытяжке и плоских поверхностях духового шкафа.

Очистка противня – для сильно загрязненных противней подойдет ручное сопло и бумажные полотенца: удаленные загрязнения можно собрать на полотенце, чтобы не портить микрофибру.

Очистка стекла духовки – большая круглая щетка с одетой микрофиброй отлично почистит не только внутреннюю часть стекла, но и снимет стойкую грязь с индукционной плиты.

Очистка внутренней части духовки - до труднодоступных мест лучше добраться пистолетом с мощным соплом. С его помощью Вы достанете в каждый уголок духового шкафа и можете удалить даже невидимую грязь, выдувая ее под давлением из щелей.



В конечном итоге Вы получаете духовой шкаф без пятен, разводов и царапин. Для идеального результата можете в конце натереть поверхности бумажными полотенцами.