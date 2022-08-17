Як і чим почистити духову шафу? Миття духової шафи крок за кроком

Функція самоочищення духової шафи

Багато сучасних духових шаф мають функцію самоочищення, тому Ви можете забути про довгі часи, проведені за чищенням внутрішньої частини або скла духової шафи.

Методи самоочищення бувають різні.

Самоочищення парою. У спеціальну ємність у духовій шафі заливається вода, яка потім нагрівається - утворюється водяна пара, завдання якої пом'якшити забруднення та пригорання всередині духової шафи, потім Ви повинні самостійно видалити ці забруднення вручну.

У спеціальну ємність у духовій шафі заливається вода, яка потім нагрівається - утворюється водяна пара, завдання якої пом'якшити забруднення та пригорання всередині духової шафи, потім Ви повинні самостійно видалити ці забруднення вручну. Каталітичне очищення - це використання каталітичних картриджів, які вловлюють молекули жирів та домішок, що утворюються при приготуванні їжі. Крім того, при нагріванні духовки до 200 градусів Цельсія відбувається так зване каталітичне допалювання, тобто спалювання залишків жирів та бруду. Недоліком цього рішення є не тільки необхідність видалення обгорілих залишків, та догляд за катриджами.

- це використання каталітичних картриджів, які вловлюють молекули жирів та домішок, що утворюються при приготуванні їжі. Крім того, при нагріванні духовки до 200 градусів Цельсія відбувається так зване каталітичне допалювання, тобто спалювання залишків жирів та бруду. Недоліком цього рішення є не тільки необхідність видалення обгорілих залишків, та догляд за катриджами. Піролітичне самоочищення духової шафи: за дуже високої температури всі забруднюючі речовини перетворюються на золу, навіть у важкодоступних місцях. Процес займає 2-3 години. Знову ж таки, тут залишки необхідно видалити вручну. Як правило, для цього достатньо паперового рушника або ганчірки.

Однак це не означає, що можна повністю відмовитися від систематичного очищення пристрою, оскільки ці функції лише полегшують прибирання, а не повністю замінюють його.

У зв'язку з вищевикладеним радимо ознайомитися з різними варіантами чищення духової шафи. Дані методи підійдуть також, якщо у Вашої духової шафи немає функції самоочистки.