Як і чим почистити духову шафу? Миття духової шафи крок за кроком
Миття духової шафи не є одним із приємніших видів діяльності. Це пов'язано з довгим тертям забруднень, використанням великої кількості води та сильних миючих засобів, і в багатьох випадках результати не завжди є задовільними. Ми розповімо Вам, як почистити духову шафу без великих зусиль і дратівливих засобів для чищення.
Функція самоочищення духової шафи
Багато сучасних духових шаф мають функцію самоочищення, тому Ви можете забути про довгі часи, проведені за чищенням внутрішньої частини або скла духової шафи.
Методи самоочищення бувають різні.
- Самоочищення парою. У спеціальну ємність у духовій шафі заливається вода, яка потім нагрівається - утворюється водяна пара, завдання якої пом'якшити забруднення та пригорання всередині духової шафи, потім Ви повинні самостійно видалити ці забруднення вручну.
- Каталітичне очищення - це використання каталітичних картриджів, які вловлюють молекули жирів та домішок, що утворюються при приготуванні їжі. Крім того, при нагріванні духовки до 200 градусів Цельсія відбувається так зване каталітичне допалювання, тобто спалювання залишків жирів та бруду. Недоліком цього рішення є не тільки необхідність видалення обгорілих залишків, та догляд за катриджами.
- Піролітичне самоочищення духової шафи: за дуже високої температури всі забруднюючі речовини перетворюються на золу, навіть у важкодоступних місцях. Процес займає 2-3 години. Знову ж таки, тут залишки необхідно видалити вручну. Як правило, для цього достатньо паперового рушника або ганчірки.
Однак це не означає, що можна повністю відмовитися від систематичного очищення пристрою, оскільки ці функції лише полегшують прибирання, а не повністю замінюють його.
У зв'язку з вищевикладеним радимо ознайомитися з різними варіантами чищення духової шафи. Дані методи підійдуть також, якщо у Вашої духової шафи немає функції самоочистки.
Наприклад: розмістіть усередині термостійку ємність із водою та лимонним соком, потім встановіть темп. 170 градусів Цельсія та увімкніть функцію гарячого обдуву. Цей метод застосовується тільки для нових забруднень. Він не може впоратися з жорстким і старим жиром - тут порадимо Вам інші способи очистки.
Очищення духовки содою
Щоб очистити духовку харчовою содою, Вам потрібна одна столова ложка води, одна столова ложка оцту чи лимонного соку та чайна ложка соди.
Також знадобляться ганчірки та губки, тому що цей метод вимагає відтирання – бажано з м'яких тканин, щоб не пошкодити поверхню. Підготовлену рідину потрібно нанести на забруднення пензлем, пальцем або ганчіркою та залишити на деякий час. Пригорілі сліди і залишки повинні пом'якшитися і їх буде легко видалити.
Недоліки очищення духовки содою:
- вимагає багато часу та зусиль;
- можуть утворюватися мікроподряпини та знебарвлення на поверхнях;
- загалом не видаляє бактерії;
- може не впоратися з жирними плямами та харчовими залишками.
Очищення духовки оцтом
Оцет потрібно змішати з водою у співвідношенні 1:1 і такий підготовлений розчин нанести на внутрішню частину духової шафи та залишити на годину. Потім забруднення потрібно відмити м`якими ганчірками.
Недоліки очищення оцтом духовки:
- неприємний запах оцту залишається на деякий час;
- може утворитися знебарвлення на поверхнях;
- оцет не вбиває всі бактерії.
Цей метод вважається більш ефективним, ніж сода, більш того, для покращення запаху розчину можна додати ефірну олію. Проте, оцет не забезпечує гігієнічну чистоту і не є гарантією того, що ви видалити весь бруд.
Як і чим чистити духовку: швидко та без відтирання?
Одне просте рішення, яке гарантує відмінні результати і допоможе впоратися з жирними плямами та бактеріями раз і назавжди: миття парою.
Завдяки парі відпадає необхідність використання сильних і дратівливих миючих засобів: пара ефективно вбиває до 99,99% бактерій та вірусів, забезпечуючи чистоту та гігієну. А ще він не дає ніякого запаху, тому Вам не потрібно провітрювати кухню, як у випадку з використанням оцту.
Переваги очищення духової шафи парою:
- немає необхідності застосовувати хімію;
- пара вбиває 99,99% бактерій та вірусів;
- швидке та ефективне очищення без зусиль;
- не залишає запаху;
- мультизадачність самого пароочисника.
Kärcher пропонує лінійку пароочисників EasyFix, які генерують пару під тиском не менше 3 бар. А його температура становить майже 100 градусів за Цельсієм. Це дозволяє парі ефективно проникати в будь-яку поверхню та у щілини, вичищаючи бруд. Найбільшою перевагою пароочисників є гігієнічне очищення завдяки антибактеріальним властивостям пари.
Для чищення різних поверхонь по всій квартирі радимо розглянути апарати з функцією доливу води. Наприклад, модель SC 3 EasyFix Premium. Одразу у комплекті з самим пароочисником Ви отримуєте насадки різних розмірів для очищення стійких до високих температур поверхонь, насадки для миття підлоги парою та декілька змінних мопів. У лінійці EasyFix Ви знайдете і ручний найменший пароочисник SC 1. Його резервуар вміщує 200 мл води, цей пароочисник підійде для малих точкових робіт.
Як правильно мити духову шафу парою?
*перед тим, як розпочати прибирання духової шафи пароочисником, радимо дізнатися, чи дозволяється виробником прибору таке прибирання.
Щоб очистити забруднені металеві листи, скло або внутрішню частину пристрою, достатньо вибрати відповідне сопло, і Ви вже можете розпочати прибирання. Радимо використовувати ручну насадку з одягненою мікрофіброю для найбільш ефективного видалення на покритті жирних плям, які утворюються на сталевій витяжці та плоских поверхнях духової шафи.
Очищення дека - для сильно забруднених деко підійде ручне сопло та паперові рушники: видалені забруднення можна зібрати на рушник, щоб не псувати мікрофібру.
Очищення скла духовки - велика кругла щітка з одягненою мікрофіброю відмінно почистить не тільки внутрішню частину скла, а й зніме стійкий бруд з індукційної плити.
Очищення внутрішньої частини духовки - до важкодоступних місць найкраще добратися пістолетом із потужним соплом. З його допомогою Ви дістанете в кожен куточок духової шафи і можете видалити навіть невидимий бруд, видуваючи його під тиском зі щілин.
У кінцеву результаті Ви отримуєте духову шафу без плям, розводів та подряпин. Для ідеального результату можете наприкінці натерти поверхні паперовими рушниками.
Для чого можна використовувати пароочисник?
Пароочисник Kärcher можна використовувати не тільки для очищення духовки. До кожного пароочисника можна підібрати аксесуари, які значно розширюють сферу його застосування. Широкий асортимент мікрофібр різних розмірів, щіток та парових сопел полегшить Вам миття духової шафи.
Крім того, Ви можете використовувати пароочисник для миття інших поверхонь, очищення фуги, дзеркал, полірування плитки, миття душової кабіни і навіть прасування, оновлення тканин або видалення шпалер і залишків клею зі стін. За кілька хвилин пароочисник відполірує вікна, очистить шафи від пилу, помиє підлогу або оновить оббивку дивана чи крісел.
Більш того, при прибиранні Ви не використовуєте дратівливі засоби для чищення, а саме прибирання абсолютно гігієнічне та безпечне. Пароочисник не має запаху та зволожує повітря.
Таким чином, Ви маєте не пароочисник для чищення духової шафи, а багатофункціональний пристрій, який змусить сяяти не лише Вашу духовку, а й весь будинок!
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