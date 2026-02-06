Компактный и мобильный: предлагаемый Kärcher аккумуляторный аппарат низкого давления OC 4 подходит для тех, кому требуется решать задачи очистки во время путешествий. Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору и большому баку, вмещающему 8 л воды, он допускает автономное применение без подключения к электросети и водопроводу: достаточно залить в бак воду, и можно сразу приступить к работе. Технология сопел Kärcher обеспечивает бережную и вместе с тем эффективную очистку. В кемпинге, после велосипедной прогулки, в походе или собственном саду: OC 4 – идеальный выбор для быстрого решения множества задач чистки. Аппарат оснащен светодиодным индикатором, информирующим о текущем состоянии аккумулятора, и занимает минимум места при хранении и транспортировке, так как может быть вместе с принадлежностями уложен в пустой бак для воды. Спиральный шланг длиной 2,8 м гарантирует большой радиус действий и свободу движений, а пистолет с функцией фиксации рычага – комфортную работу без лишних усилий. Для расширения функциональных возможностей аппарата предлагается широкий выбор опциональных аксессуаров.