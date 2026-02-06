Портативна мінімийка OC 4
Компактна портативна мінімийка з літій-іонним акумулятором і вбудованим баком для води ідеально підходить для використання без підключення до електромережі та водопроводу. Така акумуляторна портативна мийка стане незамінною для догляду за автомобілем, прибирання на дачі чи інших завдань.
Компактна портативна мінімийка Kärcher OC 4 із літій-іонним акумулятором та вбудованим 8-літровим баком ідеально підходить для тих, хто шукає мобільний пристрій для очищення під час подорожей, кемпінгу, після велосипедних прогулянок або роботи в саду. Цей акумуляторний апарат низького тиску забезпечує автономну роботу без підключення до електромережі чи водопроводу: достатньо наповнити бак водою, щоб розпочати прибирання. Завдяки технології сопел Kärcher забезпечується дбайливе, але водночас ефективне очищення. Для зручності апарат оснащений світлодіодним індикатором заряду акумулятора та компактною конструкцією, що дозволяє зберігати аксесуари у порожньому баку, заощаджуючи місце. Спіральний шланг 2,8 м гарантує свободу рухів, а пістолет із фіксатором важеля забезпечує комфортну роботу без зайвих зусиль. Широкий вибір додаткових аксесуарів дозволяє розширити функціонал пристрою для вирішення найрізноманітніших завдань очищення, що робить OC 4 ідеальним вибором для дому, дачі або автомобіля.
Особливості та переваги
Рішення для мобільного прибиранняБак для води об'ємом 8 л і вбудований акумулятор забезпечують легке автономне прибирання під час подорожі - навіть за неможливості під'єднання до водопроводу та електромережі. Знімний бак можна легко наповнити під краном або з іншого джерела води, а герметичний замок дає змогу без побоювань перевозити його (наприклад, у багажнику автомобіля). Можливість вирішення безлічі завдань прибирання, наприклад очищення велосипедів, садового та туристичного інвентарю, миття собак або дитячих візків.
Вбудований літій-іонний акумуляторОдного заряду акумулятора достатньо для роботи тривалістю до 22 хвилин. За цей час можна ретельно очистити безліч забруднених об'єктів, наприклад кілька велосипедів або предметів садових меблів. Світлодіодний індикатор інформує про стан заряду акумулятора. Зарядне гніздо USB-C на корпусі апарата дає змогу заряджати акумулятор у дорозі (наприклад, від бортової мережі автомобіля або від зовнішнього акумулятора).
Продумана концепція зберіганняАпарат займає мінімум місця під час зберігання і транспортування: разом зі шлангом і пістолетом його можна покласти в порожній бак для води. Як альтернативний варіант, у бак можна розмістити сумки з приладдям, які пропонуються як додатковий аксесуар. Зручність транспортування і зберігання з економією місця.
Ефективне та дбайливе очищення з низьким тиском
- Завдяки ефективній технології сопел апарат низького тиску Kärcher забезпечує дбайливе очищення з економією води. Він ретельно видаляє різні забруднення.
- Ідеальне рішення для дбайливого очищення таких чутливих деталей велосипедів, як підшипники, ущільнювачі та втулки.
- Акуратне і ретельне очищення навіть важкодоступних місць.
Просте та зручне використання
- Не потрібна довга підготовка до роботи. Досить залити воду, і можна приступати до чищення.
- Фіксатор важеля пістолета забезпечує безперервну роботу без зусиль.
- Спіральний шланг довжиною 2,8 м гарантує великий радіус дії.
Великий вибір аксесуарів
- Опціонально доступні різноманітні аксесуари для розширення сфери застосування.
- Відповідні аксесуари для будь-якого завдання: від чищення велосипеда і туристичного спорядження до догляду за садовими меблями, домашніми улюбленцями та багато іншого.
Специфікації
Технічні характеристики
|Регулювання тиску
|Низький тиск
|Продуктивність (л/хв)
|макс. 2
|Акумуляторний
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Час роботи акумулятора (хв)
|макс. 22
|Час зарядки акумулятора (год)
|3,5
|Колір
|сірий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,082
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,338
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|296 x 291 x 240
Комплектація
- Зарядний пристрій: Зарядний кабель USB-C 5 В / 2 А + адаптер (по 1 штуці)
- Пласке сопло
Оснащення
- Всмоктування води
- Об'єм бака для води: 8 л
- Довжина труби: 2.8 м
- Тип шланга: Спіральний шланг низького тиску
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Пістолет: Пістолет низького тиску
- Фільтр
Області застосування
- Велосипеди
- Тенти / туристичне спорядження
- Домашні тварини / собаки
- Взуття / похідні черевики
- Спортивний інвентар (дошки для серфінгу, байдарки тощо)
- Прогулянкові коляски / дитячі машини
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Дитячі іграшки
- Квіткові клумби
