Компактна портативна мінімийка Kärcher OC 4 із літій-іонним акумулятором та вбудованим 8-літровим баком ідеально підходить для тих, хто шукає мобільний пристрій для очищення під час подорожей, кемпінгу, після велосипедних прогулянок або роботи в саду. Цей акумуляторний апарат низького тиску забезпечує автономну роботу без підключення до електромережі чи водопроводу: достатньо наповнити бак водою, щоб розпочати прибирання. Завдяки технології сопел Kärcher забезпечується дбайливе, але водночас ефективне очищення. Для зручності апарат оснащений світлодіодним індикатором заряду акумулятора та компактною конструкцією, що дозволяє зберігати аксесуари у порожньому баку, заощаджуючи місце. Спіральний шланг 2,8 м гарантує свободу рухів, а пістолет із фіксатором важеля забезпечує комфортну роботу без зайвих зусиль. Широкий вибір додаткових аксесуарів дозволяє розширити функціонал пристрою для вирішення найрізноманітніших завдань очищення, що робить OC 4 ідеальним вибором для дому, дачі або автомобіля.