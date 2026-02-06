Беспроводной пылесос KVA 2: испытайте новый уровень чистоты! Этот компактный пылесос сочетает в себе выдающуюся производительность с удобным дизайном для безупречно чистого дома. Максимальная производительность при компактных размерах! Оптимизированное уплотнение KVA 2 обеспечивает превосходный сбор пыли со всех типов полов. Три режима уборки адаптируются к любой задаче, от быстрой точечной уборки до тщательного удаления въевшейся грязи. Весящий всего 2,1 килограмма, он является настоящим легким помощником, идеальным для легкой уборки – даже над головой. Шарнирное соединение на 180° делает его чрезвычайно маневренным. Сверхтихая уборка при уровне шума менее 78 дБ для максимального комфорта. Многоступенчатая система фильтрации HEPA обеспечивает здоровый воздух, отфильтровывая 99,9 процента частиц (протестировано в соответствии с EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) и гарантируя чистый вытяжной воздух – что делает его идеальным выбором для людей, страдающих аллергией. Для максимальной гибкости и удобства KVA 2 можно заряжать через USB-C. В комплект поставки входят щелевая насадка, мягкая щетка для пыли и настенное крепление. KVA 2: ваш идеальный партнер для чистого дома.