KVA 2 - компактний і легкий пилосос із надзвичайною силою всмоктування! Завдяки шарніру, що повертається на 180°, він гарантує максимум маневреності та чудове очищення будь-яких підлогових покриттів.

Акумуляторний пилосос KVA 2 дає змогу проводити прибирання з принципово новим рівнем комфорту! Цей компактний апарат, в якому висока потужність поєднується з ергономічним дизайном, гарантує наведення в будинку бездоганної чистоти. Максимальна ефективність у компактному форматі! Оптимізована технологія ущільнення забезпечує ефективне збирання пилу з будь-яких підлогових покриттів, а три режими прибирання дають змогу адаптувати пилосос до будь-якого завдання - від швидкого підтримуючого прибирання до ретельного усунення стійких забруднень. Дуже мала вага (всього 2,1 кг) виключає перевтому навіть при виконанні робіт над головою. Завдяки шарніру, що повертається на 180°, апарат вирізняється винятковою маневреністю. Максимальному комфорту сприяє дуже низький рівень шуму, що не перевищує 78 дБ. Чистоту повітря, що випускається, гарантує багатоступенева система HEPA-фільтрації, що затримує 99,9 % частинок (підтверджено результатами випробувань за стандартом ЄС IEC 62885-4:2020/A1:2023). Завдяки цьому пилосос ідеально підходить для алергіків. Заряд акумулятора пилососа KVA 2 зручно здійснюється через роз'єм USB-C. До комплекту постачання входять щілинна насадка, щіткова насадка для мебліві настінний тримач. KVA 2 - ваш надійний помічник у підтримці чистоти в будинку.

Особливості та переваги
Акумуляторний пилосос KVA 2: Компактність і дуже мала вага
Компактність і дуже мала вага
Важить всього 2,1 кг для легкого прибирання - навіть над головою або на сходах. Завдяки невеликій вазі — приблизно 1,3 кг у режимі ручного використання — пристрій оптимально підходить для прибирання вгорі, на полицях, меблях та інших складнодоступних зонах. Зручне та інтуїтивно зрозуміле управління поєднується з елегантним, сучасним дизайном.
Акумуляторний пилосос KVA 2: Шарнір із поворотом на 180° - гнучкість і маневреність
Шарнір із поворотом на 180° - гнучкість і маневреність
Максимальна маневреність для швидкого та ефективного прибирання. Завдяки продуманій конструкції забезпечує легке маневрування навколо меблів та ефективне очищення у важкодоступних місцях. Високий рівень комфорту та гнучкості у використанні.
Акумуляторний пилосос KVA 2: Ефективність фільтрації понад 99,9 % завдяки HEPA-фільтру
Ефективність фільтрації понад 99,9 % завдяки HEPA-фільтру
Дихайте вільно — HEPA-фільтр забезпечує чисте та здорове повітря в приміщенні. Затримує 99,9% частинок (згідно з EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) — оптимальне рішення для людей, які страждають на алергію. Для гігієнічно чистого дому — без пилу та алергенів.
Ефективна турбощітка
  • Сучасна технологія насадки з електроприводом гарантує глибоке очищення всіх типів підлогових покриттів.
  • Ідеально герметизована конструкція забезпечує максимальну силу всмоктування та ефективне видалення забруднень — навіть найстійкіших.
  • Забезпечує ретельне прибирання шерсті тварин, пилу та крупних забруднень на всіх типах покриттів.
Високошвидкісний безщітковий двигун постійного струму - потужний і довговічний
  • Вражаюча якість прибирання завдяки високій частоті обертання й оптимальній силі всмоктування.
  • Надійність і довговічність завдяки безщітковому електроприводу - для забезпечення довгого терміну служби пилососа.
Прибирання з дуже низьким рівнем шуму (макс. 78 дБ)
  • Дуже тихе прибирання з рівнем шуму не більше 78 дБ - для комфортної атмосфери.
  • Ідеальне рішення для сімей з дітьми та домашніми тваринами - відсутність інтенсивного шуму.
Три режими прибирання - універсальність та ефективність
  • Оптимальна адаптація до різних підлогових покриттів і до ступеня їх забруднення.
  • Режим мінімальної потужності для економії енергії та продовження часу безперервної роботи (до 40 хв).
  • Режим максимальної потужності для видалення стійких забруднень - для забезпечення сяючої чистоти.
Практичний заряд через роз'єм USB-C
  • Сумісність із більшістю зарядних пристроїв - можливість гнучкого та зручного заряду акумулятора пилососа.
  • Ніяких сплутаних кабелів - просто і практично.
  • Прискорений заряд і зменшення обсягу електронних відходів завдяки застосуванню універсальних зарядних кабелів.
Повна комплектація - універсальність та економія місця
  • Широка комплектація: щілинна насадка, щіткова насадка для меблів і настінний тримач - все необхідне для прибирання в будинку.
  • Зберігання з економією місця - ідеальний апарат для малогабаритних квартир.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рівень шуму (дБ(А)) < 78
Ємність контейнера (мл) 600
Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв) Режим eco!еfficiency: / прим. 40 Звичайний режим: / прим. 20 Режим Boost: / прим. 9
Час заряду стандартним зарядним пристроєм (хв) 240
Маса (без приладдя) (кг) 2,064
Вага (з упаковкою) (кг) 4,187
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1100 x 250 x 224

Комплектація

  • Тип фільтра HEPA: HEPA-фільтр (EN 1822:1998)
  • Високоефективний фільтр: 1 шт.
  • Щілинна насадка
  • Насадка-пензель для меблів "2 в 1"
  • Маленький настінний тримач

Оснащення

  • Зарядний пристрій: Кабель для заряджання USB-C (5–12 В) та адаптер (по 1 шт. кожного).
  • Безмішкова система фільтрації
Відео

Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Килимове покриття.
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко
  • Незначні забруднення
  • Крупне сміття
  • Дрібне сміття
  • Сухе сміття
  • Шерсть тварин
