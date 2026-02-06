Акумуляторний пилосос KVA 2 дає змогу проводити прибирання з принципово новим рівнем комфорту! Цей компактний апарат, в якому висока потужність поєднується з ергономічним дизайном, гарантує наведення в будинку бездоганної чистоти. Максимальна ефективність у компактному форматі! Оптимізована технологія ущільнення забезпечує ефективне збирання пилу з будь-яких підлогових покриттів, а три режими прибирання дають змогу адаптувати пилосос до будь-якого завдання - від швидкого підтримуючого прибирання до ретельного усунення стійких забруднень. Дуже мала вага (всього 2,1 кг) виключає перевтому навіть при виконанні робіт над головою. Завдяки шарніру, що повертається на 180°, апарат вирізняється винятковою маневреністю. Максимальному комфорту сприяє дуже низький рівень шуму, що не перевищує 78 дБ. Чистоту повітря, що випускається, гарантує багатоступенева система HEPA-фільтрації, що затримує 99,9 % частинок (підтверджено результатами випробувань за стандартом ЄС IEC 62885-4:2020/A1:2023). Завдяки цьому пилосос ідеально підходить для алергіків. Заряд акумулятора пилососа KVA 2 зручно здійснюється через роз'єм USB-C. До комплекту постачання входять щілинна насадка, щіткова насадка для мебліві настінний тримач. KVA 2 - ваш надійний помічник у підтримці чистоти в будинку.