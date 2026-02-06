Акумуляторний пилосос KVA 2
KVA 2 - компактний і легкий пилосос із надзвичайною силою всмоктування! Завдяки шарніру, що повертається на 180°, він гарантує максимум маневреності та чудове очищення будь-яких підлогових покриттів.
Акумуляторний пилосос KVA 2 дає змогу проводити прибирання з принципово новим рівнем комфорту! Цей компактний апарат, в якому висока потужність поєднується з ергономічним дизайном, гарантує наведення в будинку бездоганної чистоти. Максимальна ефективність у компактному форматі! Оптимізована технологія ущільнення забезпечує ефективне збирання пилу з будь-яких підлогових покриттів, а три режими прибирання дають змогу адаптувати пилосос до будь-якого завдання - від швидкого підтримуючого прибирання до ретельного усунення стійких забруднень. Дуже мала вага (всього 2,1 кг) виключає перевтому навіть при виконанні робіт над головою. Завдяки шарніру, що повертається на 180°, апарат вирізняється винятковою маневреністю. Максимальному комфорту сприяє дуже низький рівень шуму, що не перевищує 78 дБ. Чистоту повітря, що випускається, гарантує багатоступенева система HEPA-фільтрації, що затримує 99,9 % частинок (підтверджено результатами випробувань за стандартом ЄС IEC 62885-4:2020/A1:2023). Завдяки цьому пилосос ідеально підходить для алергіків. Заряд акумулятора пилососа KVA 2 зручно здійснюється через роз'єм USB-C. До комплекту постачання входять щілинна насадка, щіткова насадка для мебліві настінний тримач. KVA 2 - ваш надійний помічник у підтримці чистоти в будинку.
Особливості та переваги
Компактність і дуже мала вагаВажить всього 2,1 кг для легкого прибирання - навіть над головою або на сходах. Завдяки невеликій вазі — приблизно 1,3 кг у режимі ручного використання — пристрій оптимально підходить для прибирання вгорі, на полицях, меблях та інших складнодоступних зонах. Зручне та інтуїтивно зрозуміле управління поєднується з елегантним, сучасним дизайном.
Шарнір із поворотом на 180° - гнучкість і маневреністьМаксимальна маневреність для швидкого та ефективного прибирання. Завдяки продуманій конструкції забезпечує легке маневрування навколо меблів та ефективне очищення у важкодоступних місцях. Високий рівень комфорту та гнучкості у використанні.
Ефективність фільтрації понад 99,9 % завдяки HEPA-фільтруДихайте вільно — HEPA-фільтр забезпечує чисте та здорове повітря в приміщенні. Затримує 99,9% частинок (згідно з EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) — оптимальне рішення для людей, які страждають на алергію. Для гігієнічно чистого дому — без пилу та алергенів.
Ефективна турбощітка
- Сучасна технологія насадки з електроприводом гарантує глибоке очищення всіх типів підлогових покриттів.
- Ідеально герметизована конструкція забезпечує максимальну силу всмоктування та ефективне видалення забруднень — навіть найстійкіших.
- Забезпечує ретельне прибирання шерсті тварин, пилу та крупних забруднень на всіх типах покриттів.
Високошвидкісний безщітковий двигун постійного струму - потужний і довговічний
- Вражаюча якість прибирання завдяки високій частоті обертання й оптимальній силі всмоктування.
- Надійність і довговічність завдяки безщітковому електроприводу - для забезпечення довгого терміну служби пилососа.
Прибирання з дуже низьким рівнем шуму (макс. 78 дБ)
- Дуже тихе прибирання з рівнем шуму не більше 78 дБ - для комфортної атмосфери.
- Ідеальне рішення для сімей з дітьми та домашніми тваринами - відсутність інтенсивного шуму.
Три режими прибирання - універсальність та ефективність
- Оптимальна адаптація до різних підлогових покриттів і до ступеня їх забруднення.
- Режим мінімальної потужності для економії енергії та продовження часу безперервної роботи (до 40 хв).
- Режим максимальної потужності для видалення стійких забруднень - для забезпечення сяючої чистоти.
Практичний заряд через роз'єм USB-C
- Сумісність із більшістю зарядних пристроїв - можливість гнучкого та зручного заряду акумулятора пилососа.
- Ніяких сплутаних кабелів - просто і практично.
- Прискорений заряд і зменшення обсягу електронних відходів завдяки застосуванню універсальних зарядних кабелів.
Повна комплектація - універсальність та економія місця
- Широка комплектація: щілинна насадка, щіткова насадка для меблів і настінний тримач - все необхідне для прибирання в будинку.
- Зберігання з економією місця - ідеальний апарат для малогабаритних квартир.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 78
|Ємність контейнера (мл)
|600
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / прим. 40 Звичайний режим: / прим. 20 Режим Boost: / прим. 9
|Час заряду стандартним зарядним пристроєм (хв)
|240
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,064
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,187
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 250 x 224
Комплектація
- Тип фільтра HEPA: HEPA-фільтр (EN 1822:1998)
- Високоефективний фільтр: 1 шт.
- Щілинна насадка
- Насадка-пензель для меблів "2 в 1"
- Маленький настінний тримач
Оснащення
- Зарядний пристрій: Кабель для заряджання USB-C (5–12 В) та адаптер (по 1 шт. кожного).
- Безмішкова система фільтрації
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Килимове покриття.
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Незначні забруднення
- Крупне сміття
- Дрібне сміття
- Сухе сміття
- Шерсть тварин
Аксесуари
Запчастини для KVA 2
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.