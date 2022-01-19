Мешковые пылесосы

Пылесос с мешком: преимущества для ежедневной уборки

Пылесос мешковой — это практичное решение для тех случаев, когда важны стабильная работа устройства, понятный принцип обслуживания и аккуратный сбор пыли.

Качество уборки пылесоса с мешком зависит не только от силы всасывания, но и от эффективности системы фильтрации. В таких моделях мешок используется для первичного сбора пыли и удерживает основной объем загрязнений внутри устройства.

К его преимуществам можно отнести: