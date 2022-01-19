Мішкові пилососи

Пилосос з мішком: переваги для щоденного прибирання

Пилосос мішковий — це практичне рішення для випадків, коли важливі стабільна робота пристрою, зрозумілий принцип обслуговування та акуратний збір пилу.

Якість прибирання пилососу з мішком залежить не тільки від сили всмоктування, а й від того, як працює система фільтрації. У мішкових пилососах мішок виконує функцію первинного збору пилу.

До його переваг можна віднести: