Ручные аккумуляторные пылесосы

Ручные аккумуляторные пылесосы не требуют постоянного подключения к электросети, поэтому они удобны и всегда могут быть применены для уборки. Пылесос с батарейным питанием, обеспечивающий максимальную свободу передвижения, высокую производительность и до 60 минут автономной работы. Продуманная эргономичная конструкция позволяет легко пылесосить даже под мебелью. 

Ручные аккумуляторные пылесосы серии VC

Весь ассортимент пылесосов
Аккумуляторный пылесос Kärcher VC 7

Аккумуляторный пылесос Kärcher VC 6

Аккумуляторный пылесос Kärcher VC 4

    Ручные аккумуляторные пылесосы: комфорт и инновации в одном устройстве

    Современные ручные аккумуляторные пылесосы Kärcher сочетают стильный дизайн, продуманную эргономику и мощную производительность. Благодаря их компактности, уборка становится легче и удобнее, даже под мебелью или в труднодоступных местах. Ни одна пылинка не останется незамеченной!

    Удобство и простота использования

    Ручные аккумуляторные пылесосы оснащены функцией блокировки кнопки питания, которая позволяет удобно убирать без необходимости постоянно удерживать кнопку. Благодаря системе без мешков, вам больше не придется покупать дорогие аксессуары - достаточно просто очистить пылесборник одним нажатием.

    Для небольших квартир идеально подходит VC 4 Cordless myHome, тогда как для больших домов правильным выбором станет VC 6 Cordless ourFamily. Эта модель оснащена мощным двигателем и светодиодной подсветкой активной насадки, что облегчает уборку и позволяет работать до 50 минут.

    Если вы ищете максимальный комфорт, выбирайте VC 7 Cordless yourMax. Благодаря технологии датчика пыли, пылесос автоматически регулирует мощность для более длительного времени работы до 60 минут.

    VC 7 CORDLESS yourMAX

    Интеллектуальный датчик пыли.

    Практичный настенный кронштейн с зарядным устройством.

    Активная насадка с подсветкой.

    Дисплей с информацией о заряде батареи.

    VC 6 CORDLESS ourFAMILY

    Высокая мощность всасывания.

    Легкость очистки пылесборника.

    Универсальные аксессуары.

    KVA 2

    Компактность и очень малый вес.

    Подходит для небольших помещений.

    Очень тихая уборка.

    Практичный заряд через разъем USB-C.

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    Ручные аккумуляторные пылесосы - идеальный выбор для современной жизни

    Беспроводные пылесосы открывают новый уровень удобства при уборке. Благодаря отсутствию кабелей вы получаете полную свободу передвижения, что делает процесс очистки быстрым и легким. Вам больше не нужно переключать кабель между розетками или беспокоиться о том, что он запутается под ногами или застрянет под мебелью.

    Легкий дизайн ручных аккумуляторных пылесосов позволяет без лишних усилий убирать пыль и мусор даже в самых сложных местах. Вы легко сможете добраться под диваны, шкафы, кровати или в углы комнаты, которые обычно остаются без внимания при обычной уборке. Благодаря компактным размерам пылесос удобно держать в руках, а его эргономичная конструкция минимизирует нагрузку на запястья и спину при длительном использовании.

    Кроме удобства, беспроводные пылесосы отличаются универсальностью. Вы можете использовать их не только для уборки напольных покрытий, но и для очистки мебели, полок, стен и даже автомобиля. Это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, практичность и высокую эффективность в каждой детали.

    Благодаря этим преимуществам ручные аккумуляторные пылесосы становятся незаменимыми помощниками в быту, позволяя поддерживать чистоту и порядок без лишних трудностей.

    Компактные ручные аккумуляторные пылесосы

    Ручной аккумуляторный мини пылесос Kärcher CVH 2

    Kärcher CVH 2 и CVH 3 Plus - компактные ручные аккумуляторные пылесосы для идеального порядка

    Kärcher CVH 2 - это ваш незаменимый помощник в быстрой уборке. Этот компактный ручной аккумуляторный пылесос обеспечивает мощное всасывание для удаления крошек, пыли, волос и других мелких загрязнений. Благодаря двухступенчатой системе фильтрации, CVH 2 гарантирует не только чистые поверхности, но и свежий, очищенный от пыли воздух, что создает комфортные условия в вашем доме или автомобиле.

    А если вы ищете еще более эффективное решение, обратите внимание на Kärcher CVH 3 Plus - усовершенствованную модель с расширенными возможностями.

    Эффективный помощник в повседневной уборке: CVH 3 Plus

    Ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus тщательно удаляет все виды мусора, включая пыль, волосы и крошки пищи, даже из труднодоступных мест. Его двухступенчатая система фильтрации, допускающая промывку, включает:

    • Мелкопористую стальную сетку, которая эффективно задерживает волосы и крупный мусор.
    • HEPA-фильтр (стандарт EN 1822:1998), который обеспечивает выпуск чистого воздуха, очищенного от мельчайших частиц пыли.

    Преимущества CVH 3 Plus:

    • Высокая сила всасывания позволяет справиться даже со сложными загрязнениями.
    • Бесшумная работа обеспечивает комфортное использование.
    • Долговечность благодаря бесщеточному двигателю постоянного тока.
    • Компактный дизайн и малый вес, что делает пылесос удобным для длительного использования.
    • Два режима мощности позволяют выбирать оптимальный режим для различных задач.
    • Длительное время работы - до 20 минут от одного заряда.
    • Удобная зарядная станция, которая одновременно служит местом хранения аксессуаров.

    Почему выбирают Kärcher CVH 2 и CVH 3 Plus?

    Оба пылесоса сочетают в себе мобильность, удобство и мощность, необходимые для поддержания чистоты. Они созданы для тех, кто ценит скорость, эффективность и инновационный подход к бытовым задачам.

    Kärcher CVH 2 и CVH 3 Plus - это не просто пылесосы, это надежные помощники, которые сделают ваш дом чище, а жизнь - комфортнее.

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