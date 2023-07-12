Ручные аккумуляторные пылесосы: комфорт и инновации в одном устройстве

Современные ручные аккумуляторные пылесосы Kärcher сочетают стильный дизайн, продуманную эргономику и мощную производительность. Благодаря их компактности, уборка становится легче и удобнее, даже под мебелью или в труднодоступных местах. Ни одна пылинка не останется незамеченной!

Удобство и простота использования

Ручные аккумуляторные пылесосы оснащены функцией блокировки кнопки питания, которая позволяет удобно убирать без необходимости постоянно удерживать кнопку. Благодаря системе без мешков, вам больше не придется покупать дорогие аксессуары - достаточно просто очистить пылесборник одним нажатием.

Для небольших квартир идеально подходит VC 4 Cordless myHome, тогда как для больших домов правильным выбором станет VC 6 Cordless ourFamily. Эта модель оснащена мощным двигателем и светодиодной подсветкой активной насадки, что облегчает уборку и позволяет работать до 50 минут.

Если вы ищете максимальный комфорт, выбирайте VC 7 Cordless yourMax. Благодаря технологии датчика пыли, пылесос автоматически регулирует мощность для более длительного времени работы до 60 минут.