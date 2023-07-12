Ручные аккумуляторные пылесосы
Ручные аккумуляторные пылесосы не требуют постоянного подключения к электросети, поэтому они удобны и всегда могут быть применены для уборки. Пылесос с батарейным питанием, обеспечивающий максимальную свободу передвижения, высокую производительность и до 60 минут автономной работы. Продуманная эргономичная конструкция позволяет легко пылесосить даже под мебелью.
Ручные аккумуляторные пылесосы серии VC
Ручные аккумуляторные пылесосы: комфорт и инновации в одном устройстве
Современные ручные аккумуляторные пылесосы Kärcher сочетают стильный дизайн, продуманную эргономику и мощную производительность. Благодаря их компактности, уборка становится легче и удобнее, даже под мебелью или в труднодоступных местах. Ни одна пылинка не останется незамеченной!
Удобство и простота использования
Ручные аккумуляторные пылесосы оснащены функцией блокировки кнопки питания, которая позволяет удобно убирать без необходимости постоянно удерживать кнопку. Благодаря системе без мешков, вам больше не придется покупать дорогие аксессуары - достаточно просто очистить пылесборник одним нажатием.
Для небольших квартир идеально подходит VC 4 Cordless myHome, тогда как для больших домов правильным выбором станет VC 6 Cordless ourFamily. Эта модель оснащена мощным двигателем и светодиодной подсветкой активной насадки, что облегчает уборку и позволяет работать до 50 минут.
Если вы ищете максимальный комфорт, выбирайте VC 7 Cordless yourMax. Благодаря технологии датчика пыли, пылесос автоматически регулирует мощность для более длительного времени работы до 60 минут.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Интеллектуальный датчик пыли.
Практичный настенный кронштейн с зарядным устройством.
Активная насадка с подсветкой.
Дисплей с информацией о заряде батареи.
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Высокая мощность всасывания.
Легкость очистки пылесборника.
Универсальные аксессуары.
KVA 2
Компактность и очень малый вес.
Подходит для небольших помещений.
Очень тихая уборка.
Практичный заряд через разъем USB-C.
Ручные аккумуляторные пылесосы - идеальный выбор для современной жизни
Беспроводные пылесосы открывают новый уровень удобства при уборке. Благодаря отсутствию кабелей вы получаете полную свободу передвижения, что делает процесс очистки быстрым и легким. Вам больше не нужно переключать кабель между розетками или беспокоиться о том, что он запутается под ногами или застрянет под мебелью.
Легкий дизайн ручных аккумуляторных пылесосов позволяет без лишних усилий убирать пыль и мусор даже в самых сложных местах. Вы легко сможете добраться под диваны, шкафы, кровати или в углы комнаты, которые обычно остаются без внимания при обычной уборке. Благодаря компактным размерам пылесос удобно держать в руках, а его эргономичная конструкция минимизирует нагрузку на запястья и спину при длительном использовании.
Кроме удобства, беспроводные пылесосы отличаются универсальностью. Вы можете использовать их не только для уборки напольных покрытий, но и для очистки мебели, полок, стен и даже автомобиля. Это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, практичность и высокую эффективность в каждой детали.
Благодаря этим преимуществам ручные аккумуляторные пылесосы становятся незаменимыми помощниками в быту, позволяя поддерживать чистоту и порядок без лишних трудностей.
Компактные ручные аккумуляторные пылесосы
Kärcher CVH 2 и CVH 3 Plus - компактные ручные аккумуляторные пылесосы для идеального порядка
Kärcher CVH 2 - это ваш незаменимый помощник в быстрой уборке. Этот компактный ручной аккумуляторный пылесос обеспечивает мощное всасывание для удаления крошек, пыли, волос и других мелких загрязнений. Благодаря двухступенчатой системе фильтрации, CVH 2 гарантирует не только чистые поверхности, но и свежий, очищенный от пыли воздух, что создает комфортные условия в вашем доме или автомобиле.
А если вы ищете еще более эффективное решение, обратите внимание на Kärcher CVH 3 Plus - усовершенствованную модель с расширенными возможностями.
Эффективный помощник в повседневной уборке: CVH 3 Plus
Ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus тщательно удаляет все виды мусора, включая пыль, волосы и крошки пищи, даже из труднодоступных мест. Его двухступенчатая система фильтрации, допускающая промывку, включает:
- Мелкопористую стальную сетку, которая эффективно задерживает волосы и крупный мусор.
- HEPA-фильтр (стандарт EN 1822:1998), который обеспечивает выпуск чистого воздуха, очищенного от мельчайших частиц пыли.
Преимущества CVH 3 Plus:
- Высокая сила всасывания позволяет справиться даже со сложными загрязнениями.
- Бесшумная работа обеспечивает комфортное использование.
- Долговечность благодаря бесщеточному двигателю постоянного тока.
- Компактный дизайн и малый вес, что делает пылесос удобным для длительного использования.
- Два режима мощности позволяют выбирать оптимальный режим для различных задач.
- Длительное время работы - до 20 минут от одного заряда.
- Удобная зарядная станция, которая одновременно служит местом хранения аксессуаров.
Почему выбирают Kärcher CVH 2 и CVH 3 Plus?
Оба пылесоса сочетают в себе мобильность, удобство и мощность, необходимые для поддержания чистоты. Они созданы для тех, кто ценит скорость, эффективность и инновационный подход к бытовым задачам.
Kärcher CVH 2 и CVH 3 Plus - это не просто пылесосы, это надежные помощники, которые сделают ваш дом чище, а жизнь - комфортнее.
Популярные запросы на сайте
пылесос со сменными мешками, пылесос автомобильный, пылесос от пылевого клеща, аккумуляторный пылесос моющий, пылесос вертикальный моющий, пылесос циклонного типа