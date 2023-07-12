Ручні акумуляторні пилососи
Ручні акумуляторні пилососи не потребують постійного під'єднання до електромережі, тому вони зручні та завжди можуть бути застосовані для прибирання. Пилосос з батарейним живленням, що забезпечує максимальну свободу пересування, високу продуктивність і до 60 хвилин автономної роботи. Продумана ергономічна конструкція дає змогу легко пилососити навіть під меблями.
Ручні акумуляторні пилососи серії VC
Ручні акумуляторні пилососи: комфорт та інновації в одному пристрої
Сучасні ручні акумуляторні пилососи Kärcher поєднують стильний дизайн, продуману ергономіку та потужну продуктивність. Завдяки їхній компактності, прибирання стає легшим і зручнішим, навіть під меблями чи у важкодоступних місцях. Жодна порошинка не залишиться непоміченою!
Зручність та простота використання
Ручні акумуляторні пилососи оснащені функцією блокування кнопки живлення, яка дозволяє зручно прибирати без необхідності постійно утримувати кнопку. Завдяки системі без мішків, вам більше не доведеться купувати дорогі аксесуари – достатньо просто очистити пилозбірник одним натисканням.
Для невеликих квартир ідеально підходить VC 4 Cordless myHome, тоді як для великих будинків правильним вибором стане VC 6 Cordless ourFamily. Ця модель оснащена потужним двигуном та світлодіодним підсвічуванням активної насадки, що полегшує прибирання та дозволяє працювати до 50 хвилин.
Якщо ви шукаєте максимальний комфорт, обирайте VC 7 Cordless yourMax. Завдяки технології датчика пилу, пилосос автоматично регулює потужність для більш тривалого часу роботи до 60 хвилин.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Інтелектуальний датчик пилу.
Практичний настінний кронштейн із зарядним пристроєм.
Активна насадка з підсвічуванням.
Дисплей з інформацією про заряд батареї.
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Висока потужність всмоктування.
Легкість очищення пилозбірника.
Універсальні аксесуари.
KVA 2
Компактність і дуже мала вага.
Підходить для невеликих приміщень.
Дуже тихе прибирання.
Зручне заряджання через роз'єм USB-C.
Ручні акумуляторні пилососи – ідеальний вибір для сучасного життя
Бездротові пилососи відкривають новий рівень зручності при прибиранні. Завдяки відсутності кабелів ви отримуєте повну свободу пересування, що робить процес очищення швидким і легким. Вам більше не потрібно перемикати кабель між розетками чи турбуватися про те, що він заплутається під ногами або застрягне під меблями.
Легкий дизайн ручних акумуляторних пилососів дає змогу без зайвих зусиль прибирати пил та сміття навіть у найскладніших місцях. Ви легко зможете дістатися під дивани, шафи, ліжка чи в кути кімнати, які зазвичай залишаються поза увагою при звичайному прибиранні. Завдяки компактним розмірам пилосос зручно тримати в руках, а його ергономічна конструкція мінімізує навантаження на зап'ястя та спину під час тривалого використання.
Окрім зручності, бездротові пилососи відрізняються універсальністю. Ви можете використовувати їх не тільки для прибирання підлогових покриттів, а й для очищення меблів, полиць, стін та навіть автомобіля. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує комфорт, практичність і високу ефективність у кожній деталі.
Завдяки цим перевагам ручні акумуляторні пилососи стають незамінними помічниками в побуті, дозволяючи підтримувати чистоту та порядок без зайвих труднощів.
Компактні ручні акумуляторні пилососи
Kärcher CVH 2 і CVH 3 Plus – компактні ручні акумуляторні пилососи для ідеального порядку
Kärcher CVH 2 – це ваш незамінний помічник у швидкому прибиранні. Цей компактний ручний акумуляторний пилосос забезпечує потужне всмоктування для видалення крихт, пилу, волосся та інших дрібних забруднень. Завдяки двоступеневій системі фільтрації, CVH 2 гарантує не лише чисті поверхні, але й свіже, очищене від пилу повітря, що створює комфортні умови у вашому домі чи автомобілі.
А якщо ви шукаєте ще більш ефективне рішення, зверніть увагу на Kärcher CVH 3 Plus – вдосконалену модель з розширеними можливостями.
Ефективний помічник у повсякденному прибиранні: CVH 3 Plus
Ручний акумуляторний пилосос CVH 3 Plus ретельно видаляє всі види сміття, включаючи пил, волосся та крихти їжі, навіть з важкодоступних місць. Його двоступенева система фільтрації, що допускає промивання, включає:
- Дрібнопористу сталеву сітку, яка ефективно затримує волосся та велике сміття.
- HEPA-фільтр (стандарт EN 1822:1998), який забезпечує випуск чистого повітря, очищеного від найдрібніших частинок пилу.
Переваги CVH 3 Plus:
- Висока сила всмоктування дозволяє впоратися навіть із складними забрудненнями.
- Безшумна робота забезпечує комфортне використання.
- Довговічність завдяки безщітковому двигуну постійного струму.
- Компактний дизайн і мала вага, що робить пилосос зручним для тривалого використання.
- Два режими потужності дозволяють обирати оптимальний режим для різних завдань.
- Тривалий час роботи – до 20 хвилин від одного заряду.
- Зручна зарядна станція, яка одночасно слугує місцем зберігання аксесуарів.
Чому обирають Kärcher CVH 2 і CVH 3 Plus?
Обидва пилососи поєднують у собі мобільність, зручність і потужність, необхідні для підтримки чистоти. Вони створені для тих, хто цінує швидкість, ефективність і інноваційний підхід до побутових завдань.
Kärcher CVH 2 та CVH 3 Plus – це не просто пилососи, це надійні помічники, які зроблять ваш дім чистішим, а життя – комфортнішим.
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