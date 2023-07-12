Ручні акумуляторні пилососи: комфорт та інновації в одному пристрої

Сучасні ручні акумуляторні пилососи Kärcher поєднують стильний дизайн, продуману ергономіку та потужну продуктивність. Завдяки їхній компактності, прибирання стає легшим і зручнішим, навіть під меблями чи у важкодоступних місцях. Жодна порошинка не залишиться непоміченою!

Зручність та простота використання

Ручні акумуляторні пилососи оснащені функцією блокування кнопки живлення, яка дозволяє зручно прибирати без необхідності постійно утримувати кнопку. Завдяки системі без мішків, вам більше не доведеться купувати дорогі аксесуари – достатньо просто очистити пилозбірник одним натисканням.

Для невеликих квартир ідеально підходить VC 4 Cordless myHome, тоді як для великих будинків правильним вибором стане VC 6 Cordless ourFamily. Ця модель оснащена потужним двигуном та світлодіодним підсвічуванням активної насадки, що полегшує прибирання та дозволяє працювати до 50 хвилин.

Якщо ви шукаєте максимальний комфорт, обирайте VC 7 Cordless yourMax. Завдяки технології датчика пилу, пилосос автоматично регулює потужність для більш тривалого часу роботи до 60 хвилин.