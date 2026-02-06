Ручной дезинфицирующий пылесос с УФ-лампой VCH 4 UVClean
Ручной дезинфицирующий пылесос с УФ-лампой VCH 4 UVClean создан для глубокой очистки матрасов, мягкой мебели и текстиля, обеспечивая гигиену и комфорт даже для людей, склонных к аллергии. В его работе сочетаются коротковолновое ультрафиолетовое излучение, вибрация и высокая сила всасывания, благодаря чему с поверхностей эффективно удаляется до 99,9 % пылевых клещей и бактерий. Такой подход позволяет не только освежать ткани, но и значительно снижать риск распространения аллергенов в доме.
Чистый и здоровый сон возможен благодаря ручному дезинфицирующему пылесосу VCH 4 UVClean. В матрасах, подушках и другой мягкой мебели скапливаются миллионы пылевых клещей и бактерий, которые могут вызывать аллергические реакции и мешать полноценному отдыху, поэтому ограничиваться только видимой чистотой недостаточно. Аппарат VCH 4 UVClean позволяет эффективно удалять как видимые, так и невидимые загрязнения, обеспечивая глубокую очистку матрасов и текстильных поверхностей. В его работе сочетаются три высокоэффективные технологии: интенсивная вибрация выбивающего валика освобождает из волокон ткани глубоко забившиеся частицы грязи, кожные чешуйки и пылевых клещей, выводя их на поверхность; мощный электродвигатель создает сильный поток воздуха и надежно собирает все отделённые загрязнения в контейнер для мусора; встроенный источник коротковолнового ультрафиолетового излучения нейтрализует до 99,9 % бактерий и клещей, находящихся на поверхности. Такая комбинация технологий обеспечивает действительно глубокую, безопасную и эффективную очистку любых матрасов, подушек, мягкой мебели и других текстильных изделий, создавая в доме атмосферу свежести, гигиены и защиты от аллергенов.
Особенности и преимущества
Высокая мощность всасывания (500 Вт)Мощный двигатель обеспечивает эффективное всасывание отделенных частиц грязи, волос и пыли.
Мощный выбивной роликСильная вибрация выбивного ролика (180 ударов/с) гарантирует удаление стойких, глубоко забившихся загрязнений, пылевых клещей и их выделений изнутри матрасов и других текстильных поверхностей.
Эффективная обработка коротковолновым УФ-излучением (UVC)Встроенный источник коротковолнового УФ-излучения воздействует на поверхность и надежно нейтрализует 99,9 % бактерий и клещей без использования химических средств.
Инновационный 2-камерный контейнер
- Благодаря циклонной технологии всасываемая пыль приводится в быстрое вращение, в результате чего ее крупные частицы попадают в первую камеру контейнера, а мелкие – во вторую.
- Отделение грязи от воздуха обеспечивает длительное сохранение высокой силы всасывания.
Длинный сетевой кабель
- Повышенное удобство и экономия времени благодаря большому радиусу действия, позволяющему в один прием очищать поверхности большой площади.
Сушка горячим воздухом (65 °C)
- Сушка горячим воздухом обеспечивает создание внутри матраса или другого текстильного изделия микроклимата, предотвращающего распространение бактерий, клещей и спор плесени.
Компактная и легкая конструкция
- Обеспечивает легкое перемещение для удобной очистки со всех сторон и компактное хранение аппарата на полке или в шкафу после использования.
Легкая заключительная уборка
- Продуманная конструкция обеспечивает быстрое, легкое и гигиеничное техническое обслуживание аппарата и удобную очистку всех его деталей. Контейнер быстро опорожняется, после чего можно сразу возобновить работу.
Спецификации
Технические характеристики
|Емкость контейнера для мусора (мл)
|400
|Уровень шума (дБ(А))
|80
|Высушивание горячим воздухом (°C)
|65
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|500
|Длина кабеля (м)
|5
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,11
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,848
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|309 x 240 x 170
Оснащение
- Взбивающий валик
- Поролонновый фильтр: 2 шт.
- Фильтр защиты электродвигателя: 3 шт.
Видео
Области применения
- Матрасы
- Мягкая мебель
- Детские кроватки
Принадлежности
Запчасти для VCH 4 UVClean
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.