Ручной дезинфицирующий пылесос с УФ-лампой VCH 4 UVClean

Ручной дезинфицирующий пылесос с УФ-лампой VCH 4 UVClean создан для глубокой очистки матрасов, мягкой мебели и текстиля, обеспечивая гигиену и комфорт даже для людей, склонных к аллергии. В его работе сочетаются коротковолновое ультрафиолетовое излучение, вибрация и высокая сила всасывания, благодаря чему с поверхностей эффективно удаляется до 99,9 % пылевых клещей и бактерий. Такой подход позволяет не только освежать ткани, но и значительно снижать риск распространения аллергенов в доме.

Чистый и здоровый сон возможен благодаря ручному дезинфицирующему пылесосу VCH 4 UVClean. В матрасах, подушках и другой мягкой мебели скапливаются миллионы пылевых клещей и бактерий, которые могут вызывать аллергические реакции и мешать полноценному отдыху, поэтому ограничиваться только видимой чистотой недостаточно. Аппарат VCH 4 UVClean позволяет эффективно удалять как видимые, так и невидимые загрязнения, обеспечивая глубокую очистку матрасов и текстильных поверхностей. В его работе сочетаются три высокоэффективные технологии: интенсивная вибрация выбивающего валика освобождает из волокон ткани глубоко забившиеся частицы грязи, кожные чешуйки и пылевых клещей, выводя их на поверхность; мощный электродвигатель создает сильный поток воздуха и надежно собирает все отделённые загрязнения в контейнер для мусора; встроенный источник коротковолнового ультрафиолетового излучения нейтрализует до 99,9 % бактерий и клещей, находящихся на поверхности. Такая комбинация технологий обеспечивает действительно глубокую, безопасную и эффективную очистку любых матрасов, подушек, мягкой мебели и других текстильных изделий, создавая в доме атмосферу свежести, гигиены и защиты от аллергенов.

Особенности и преимущества
VCH 4 UVClean: Высокая мощность всасывания (500 Вт)
Высокая мощность всасывания (500 Вт)
Мощный двигатель обеспечивает эффективное всасывание отделенных частиц грязи, волос и пыли.
VCH 4 UVClean: Мощный выбивной ролик
Мощный выбивной ролик
Сильная вибрация выбивного ролика (180 ударов/с) гарантирует удаление стойких, глубоко забившихся загрязнений, пылевых клещей и их выделений изнутри матрасов и других текстильных поверхностей.
VCH 4 UVClean: Эффективная обработка коротковолновым УФ-излучением (UVC)
Эффективная обработка коротковолновым УФ-излучением (UVC)
Встроенный источник коротковолнового УФ-излучения воздействует на поверхность и надежно нейтрализует 99,9 % бактерий и клещей без использования химических средств.
Инновационный 2-камерный контейнер
  • Благодаря циклонной технологии всасываемая пыль приводится в быстрое вращение, в результате чего ее крупные частицы попадают в первую камеру контейнера, а мелкие – во вторую.
  • Отделение грязи от воздуха обеспечивает длительное сохранение высокой силы всасывания.
Длинный сетевой кабель
  • Повышенное удобство и экономия времени благодаря большому радиусу действия, позволяющему в один прием очищать поверхности большой площади. 
Сушка горячим воздухом (65 °C)
  • Сушка горячим воздухом обеспечивает создание внутри матраса или другого текстильного изделия микроклимата, предотвращающего распространение бактерий, клещей и спор плесени.
Компактная и легкая конструкция
  • Обеспечивает легкое перемещение для удобной очистки со всех сторон и компактное хранение аппарата на полке или в шкафу после использования.
Легкая заключительная уборка
  • Продуманная конструкция обеспечивает быстрое, легкое и гигиеничное техническое обслуживание аппарата и удобную очистку всех его деталей. Контейнер быстро опорожняется, после чего можно сразу возобновить работу. 
Спецификации

Технические характеристики

Емкость контейнера для мусора (мл) 400
Уровень шума (дБ(А)) 80
Высушивание горячим воздухом (°C) 65
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 500
Длина кабеля (м) 5
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,11
Вес (с упаковкой) (кг) 2,848
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 309 x 240 x 170

Оснащение

  • Взбивающий валик
  • Поролонновый фильтр: 2 шт.
  • Фильтр защиты электродвигателя: 3 шт.

Видео

Области применения
  • Матрасы
  • Мягкая мебель
  • Детские кроватки
Принадлежности
Запчасти для VCH 4 UVClean

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.