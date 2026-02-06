Ручний дезінфікуючий пилосос з УФ-лампою VCH 4 UVClean
Ручний дезінфікуючий пилосос з УФ-лампою VCH 4 UVClean створений для глибокого очищення матраців, м’яких меблів і текстилю, забезпечуючи гігієну та комфорт навіть для людей, схильних до алергії. У його роботі поєднуються короткохвильове ультрафіолетове випромінювання, вібрація та висока сила всмоктування, завдяки чому з поверхонь ефективно видаляється до 99,9 % пилових кліщів і бактерій. Такий підхід дозволяє не лише освіжати тканини, а й суттєво знижувати ризик поширення алергенів у домі.
Чистий і здоровий сон можливий завдяки ручному дезінфікуючому пилососу VCH 4 UVClean. У матрацах, подушках та інших м’яких меблях накопичуються мільйони пилових кліщів і бактерій, які можуть спричиняти алергічні реакції та заважати повноцінному відпочинку, тому обмежуватися лише видимою чистотою недостатньо. Апарат VCH 4 UVClean дозволяє ефективно видаляти як видимі, так і невидимі забруднення, забезпечуючи глибоке очищення матраців і текстильних поверхонь. У його роботі поєднуються три високоефективні технології: інтенсивна вібрація вибивного валика вивільняє з волокон тканини глибоко забиті частинки бруду, лусочки шкіри та пилових кліщів і піднімає їх на поверхню; потужний електродвигун створює сильний потік повітря й надійно збирає всі відокремлені забруднення у контейнер для сміття; вбудоване джерело короткохвильового ультрафіолетового випромінювання нейтралізує до 99,9 % бактерій і кліщів, що знаходяться на поверхні. Така комбінація технологій забезпечує справді глибоке, безпечне та ефективне очищення будь-яких матраців, подушок, м’яких меблів та інших текстильних виробів, створюючи в домі атмосферу свіжості, гігієни та захисту від алергенів.
Особливості та переваги
Висока потужність всмоктування (500 Вт)Потужний двигун забезпечує ефективне всмоктування відокремлених частинок бруду, волосся і пилу.
Потужний вибивальний роликСильна вібрація вибиваючого ролика (180 ударів/с) гарантує видалення стійких, глибоко забитих забруднень, пилових кліщів та їх виділень зсередини матраців та інших текстильних поверхонь.
Ефективна обробка короткохвильовим УФ-випромінюванням (UVC)Вбудоване джерело короткохвильового УФ-випромінювання впливає на поверхню і надійно нейтралізує 99,9% бактерій і кліщів без використання хімічних засобів.
Інноваційний 2-камерний контейнер
- Завдяки циклонній технології всмоктуваний пил приводиться в швидке обертання, в результаті чого його великі частинки потрапляють в першу камеру контейнера, а дрібні – в другу.
- Відділення бруду від повітря забезпечує тривале збереження високої сили всмоктування.
Довгий мережевий кабель
- Підвищена зручність і економія часу завдяки великому радіусу дії, що дозволяє за один прийом очищати поверхні великої площі.
Сушка гарячим повітрям (65 °C)
- Сушка гарячим повітрям забезпечує створення всередині матраца або іншого текстильного виробу мікроклімату, що запобігає поширенню бактерій, кліщів і спор цвілі.
Компактна і легка конструкція
- Забезпечує легке переміщення для зручного очищення з усіх боків і компактне зберігання апарату на полиці або в шафі після використання.
Легке прибирання після закінчення роботи
- Продумана конструкція забезпечує швидке, легке і гігієнічне технічне обслуговування апарату і зручне очищення всіх його деталей. Контейнер швидко спорожнюється, після чого можна відразу відновити роботу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Об'єм контейнеру для сміття (мл)
|400
|Рівень шуму (дБ(А))
|80
|Висушування гарячим повітрям (°C)
|65
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|500
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,11
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,848
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|309 x 240 x 170
Оснащення
- Збивальний валик
- Поролонновий фільтр: 2 шт.
- Фільтр захисту електродвигуна: 3 шт.
Області застосування
- Матраци
- М'які меблі
- Дитячі ліжечка
Аксесуари
