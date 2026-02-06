Чистий і здоровий сон можливий завдяки ручному дезінфікуючому пилососу VCH 4 UVClean. У матрацах, подушках та інших м’яких меблях накопичуються мільйони пилових кліщів і бактерій, які можуть спричиняти алергічні реакції та заважати повноцінному відпочинку, тому обмежуватися лише видимою чистотою недостатньо. Апарат VCH 4 UVClean дозволяє ефективно видаляти як видимі, так і невидимі забруднення, забезпечуючи глибоке очищення матраців і текстильних поверхонь. У його роботі поєднуються три високоефективні технології: інтенсивна вібрація вибивного валика вивільняє з волокон тканини глибоко забиті частинки бруду, лусочки шкіри та пилових кліщів і піднімає їх на поверхню; потужний електродвигун створює сильний потік повітря й надійно збирає всі відокремлені забруднення у контейнер для сміття; вбудоване джерело короткохвильового ультрафіолетового випромінювання нейтралізує до 99,9 % бактерій і кліщів, що знаходяться на поверхні. Така комбінація технологій забезпечує справді глибоке, безпечне та ефективне очищення будь-яких матраців, подушок, м’яких меблів та інших текстильних виробів, створюючи в домі атмосферу свіжості, гігієни та захисту від алергенів.