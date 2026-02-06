Аккумуляторный пылесос VCS 3 Nano – компактный и эффективный помощник в деле ежедневной уборки. Благодаря умной системе определения степени загрязнения и автоматической регулировке в зависимости от нее силы всасывания гарантируется эффективная очистка и оптимизируется время работы от одного заряда аккумулятора. На дисплее Clean Control отображается информация о заданном режиме уборки и степени загрязнения. Оснащение современным бесщеточным двигателем постоянного тока и оптимизированное уплотнение насадки для пола обеспечивают эффективное удаление пыли с любых поверхностей. Светодиодная подсветка насадки для пола позволяет увидеть даже самые незначительные загрязнения. Шарнир, поворачивающийся на 180°, обеспечивает высокую маневренность и легкое перемещение насадки в углах и вокруг предметов мебели. Многоступенчатая система HEPA-фильтрации, надежно задерживающая 99,9% всасываемых частиц (подтверждено испытаниями в соответствии с EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), гарантирует чистоту выпускаемого воздуха, благодаря чему пылесос VCS 3 Nano прекрасно подходит для аллергиков. Кроме того, он работает очень тихо (уровень шума менее 79 дБ), что особенно важно для семей с детьми и домашними животными. Удобный заряд аккумулятора осуществляется через разъем USB-C. Для экономии места аппарат можно хранить на настенном держателе.