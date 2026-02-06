Акумуляторний пилосос VCS 3 Nano — компактний і надійний помічник у щоденному прибиранні. Завдяки розумній системі він сам визначає рівень забруднення та автоматично регулює потужність всмоктування. Це гарантує ефективне очищення й оптимізує час роботи від одного заряду. На дисплеї Clean Control відображається обраний режим і ступінь чистоти, тож ви завжди контролюєте процес. Сучасний безщітковий двигун та спеціально розроблене ущільнення насадки для підлоги забезпечують високий рівень збору пилу на будь-яких покриттях. Світлодіодне підсвічування допомагає помітити навіть найдрібніші забруднення, а шарнір, що обертається на 180°, робить насадку надзвичайно маневровою — легко пилососити в кутах і навколо меблів. Багатоступенева система HEPA-фільтрації затримує 99,9% частинок пилу та алергенів (підтверджено випробуваннями за EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), тому повітря, що виходить, залишається чистим. Це робить VCS 3 Nano ідеальним вибором для алергіків, сімей із дітьми та власників домашніх тварин. Прилад працює дуже тихо — менше ніж 79 дБ, тож його використання не заважатиме навіть під час відпочинку. Зарядка здійснюється через зручний роз’єм USB-C, а компактний настінний тримач дозволяє зберігати пилосос, не займаючи багато місця.