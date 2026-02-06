Акумуляторний пилосос VCS 3 Nano Complete
Акумуляторний пилосос VCS 3 Nano – компактний та ефективний помічник для підтримання чистоти в домі, оснащений інноваційною системою визначення ступеня забруднення, розумною системою регулювання сили всмоктування та світлодіодним підсвічуванням.
Акумуляторний пилосос VCS 3 Nano — компактний і надійний помічник у щоденному прибиранні. Завдяки розумній системі він сам визначає рівень забруднення та автоматично регулює потужність всмоктування. Це гарантує ефективне очищення й оптимізує час роботи від одного заряду. На дисплеї Clean Control відображається обраний режим і ступінь чистоти, тож ви завжди контролюєте процес. Сучасний безщітковий двигун та спеціально розроблене ущільнення насадки для підлоги забезпечують високий рівень збору пилу на будь-яких покриттях. Світлодіодне підсвічування допомагає помітити навіть найдрібніші забруднення, а шарнір, що обертається на 180°, робить насадку надзвичайно маневровою — легко пилососити в кутах і навколо меблів. Багатоступенева система HEPA-фільтрації затримує 99,9% частинок пилу та алергенів (підтверджено випробуваннями за EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), тому повітря, що виходить, залишається чистим. Це робить VCS 3 Nano ідеальним вибором для алергіків, сімей із дітьми та власників домашніх тварин. Прилад працює дуже тихо — менше ніж 79 дБ, тож його використання не заважатиме навіть під час відпочинку. Зарядка здійснюється через зручний роз’єм USB-C, а компактний настінний тримач дозволяє зберігати пилосос, не займаючи багато місця.
Особливості та переваги
Технологія Auto-SenseРозумна функція визначення ступеня забруднення оптимізує ефективність очищення в автоматичному режимі. Рівень забруднення визначається автоматично, і залежно від нього регулюється сила всмоктування (3 ступені).
Дисплей Clean ControlНа дисплеї постійно відображається інформація про процес прибирання та стан апарату – наприклад, режим прибирання, ступінь забруднення підлоги (в автоматичному режимі) та заряд батареї. В автоматичному режимі на дисплеї використовується колірний код для позначення ступеня забруднення. Бірюзовий колір відповідає слабкому, синій – середньому, а фіолетовий – сильному забрудненню.
Поворотний шарнір (180°) і світлодіодне підсвічуванняПилосос VCS 3 Nano дозволяє легко обходити будь-які перешкоди і освітлює найтемніші кути – для ретельного прибирання.
Компактність і дуже мала вага
- Завдяки малій загальній вазі (лише близько 2,3 кг) він ідеально підходить, наприклад, для прибирання на сходах або очищення стель.
- Апарат особливо легкий при використанні в варіанті ручного пилососа, його вага без приладдя становить всього близько 1,4 кг.
Ефективність фільтрації понад 99,9 % завдяки HEPA-фільтру
- Дихайте вільно — HEPA-фільтр забезпечує чисте та здорове повітря в приміщенні.
- Затримує 99,9% частинок (згідно з EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) — оптимальне рішення для людей, які страждають на алергію.
- Для гігієнічно чистого дому — без пилу та алергенів.
Ефективна турбощітка
- Сучасна технологія насадки з електроприводом гарантує глибоке очищення всіх типів підлогових покриттів.
- Ідеально герметизована конструкція забезпечує максимальну силу всмоктування та ефективне видалення забруднень — навіть найстійкіших.
- Забезпечує ретельне прибирання шерсті тварин, пилу та крупних забруднень на всіх типах покриттів.
Високошвидкісний безщітковий двигун постійного струму - потужний і довговічний
- Вражаюча якість прибирання завдяки високій частоті обертання й оптимальній силі всмоктування.
- Надійність і довговічність завдяки безщітковому електроприводу - для забезпечення довгого терміну служби пилососа.
Низкий рівень шуму (макс. 79 дБ)
- Ідеальне рішення для сімей з дітьми та домашніми тваринами - відсутність інтенсивного шуму.
Три режими прибирання - універсальність та ефективність
- Режим eco! забезпечує економію електроенергії (не менше 50 % у порівнянні з автоматичним режимом) і час роботи до 50 хвилин.
- Автоматичний режим для автоматичного регулювання сили всмоктування.
- Режим Boost (максимальної потужності) для видалення стійких забруднень – для бездоганної чистоти.
Роз'єм USB-C і широке оснащення
- Сумісність з більшістю зарядних пристроїв завдяки роз'єму USB-C.
- Аксесуари для вирішення будь-яких завдань прибирання: щілинна насадка, щіткова насадка для меблів або насадка для м'яких меблів.
- Компактне зберігання завдяки настінному тримачу – ідеальне рішення для малогабаритних квартир і обмежених просторових умов.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 78
|Ємність контейнера (мл)
|600
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Ємність (Ач)
|2,5
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / прим. 50 Звичайний режим: / прим. 20 Режим Boost: / прим. 10
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|240
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,47
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 250 x 224
Комплектація
- Тип фільтра HEPA: HEPA-фільтр (EN 1822:1998)
- Високоефективний фільтр: 1 шт.
- Універсальна насадка для підлоги
- Щілинна насадка
- Насадка-щітка для меблів
- Тримач для аксесуарів
- Маленький настінний тримач
Оснащення
- Зарядний пристрій: Кабель для заряджання USB-C (5–12 В) та адаптер (по 1 шт. кожного).
- Безмішкова система фільтрації
- Насадка для м'яких меблів
- Датчик запиленості
Відео
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Килими
- Текстильні поверхні
- Сходи
Аксесуари
Запчастини для VCS 3 Nano Complete
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.