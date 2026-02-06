Высвобождает время для любимых занятий: интеллектуальный робот-пылесос RCV 2 берет на себя всю заботу по уборке полов. Достаточно включить аппарат, и он в автономном режиме систематически очистит твердые напольные покрытия и ковры с коротким ворсом. Мощная всасывающая турбина в сочетании с вращающимися основной и боковой щетками обеспечивает очистку всей площади пола, включая краевые и угловые участки, от сухого мусора, собираемого во встроенный мусоросборник. При необходимости аппарат RCV 2 может осуществлять не только сухую, но и влажную уборку или комбинировать оба режима. С этой целью аппарат оснащен системой резервуаров «2 в 1»: кроме пылесборника объемом 420 мл предусмотрен также бачок для чистой воды вместимостью 250 мл. После окончания уборки или при значительном снижении заряда аккумулятора робот-пылесос возвращается на базовую станцию для его заряда. Аппарат оснащен дополнительными датчиками, предотвращающими его падение с высоты (например, с лестницы). Начало уборки может быть удобно инициировано со смартфона с установленным мобильным приложением, с пульта дистанционного управления или нажатием кнопки на корпусе RCV 2. В приложении можно настраивать режимы работы и задавать индивидуальные планы уборки. Информация о том, что в работу аппарата требуется вмешательство его владельца, во многих ситуациях выдается в речевой форме.