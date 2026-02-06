Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 2
Завдяки гіронавігації та зручному управлінню з мобільного додатка інтелектуальний робот-пилосос RCV 2 з функцією вологого прибирання в повністю автономному режимі систематично очищає як тверді покриття для підлоги, так і килими з коротким ворсом.
Робот-пилосос RCV 2 звільняє ваш час для улюблених справ, повністю беручи на себе прибирання підлоги. Достатньо лише його ввімкнути, і він автоматично очищає тверді покриття та килими з коротким ворсом. Завдяки потужній всмоктувальній турбіні та обертовим основній і бічній щіткам, пилосос ефективно видаляє сухе сміття з усіх поверхонь, включно з кутами та краями. Залежно від потреб, робот може виконувати як сухе, так і вологе прибирання або комбінувати обидва режими, маючи систему резервуарів «2 в 1» з пилозбірником на 420 мл і резервуаром для води на 250 мл. Після завершення роботи або при низькому рівні заряду, пилосос самостійно повертається на базу для підзарядки. Додаткові сенсори захищають його від падіння, наприклад, зі сходів. Запустити прибирання можна за допомогою смартфона, пульта дистанційного керування або кнопки на самому апараті. Мобільний додаток дозволяє налаштувати режими та план прибирання. У разі потреби втручання, робот видає голосові повідомлення.
Особливості та переваги
Висока сила всмоктування за плоскої форми корпусуВисока сила всмоктування (4000 Па) гарантує ефективне прибирання з видаленням більшості видів сміття, включно з крихтами їжі, арахісом тощо. 4 режими всмоктування, що дозволяють ефективно справлятися з будь-якими завданнями прибирання. Завдяки поєднанню основної та бічної щіток, пилосос забезпечує ретельне очищення всіх куточків вашого будинку. Завдяки малій габаритній висоті (лише 8 см) робот-пилосос RCV 2 чудово підходить для прибирання підлоги під меблями.
Вологе прибиранняДля покращення якості прибирання RCV 2 оснащений можливістю вологого прибирання. За потреби встановлюється миючий модуль з мікроволоконною серветкою та наповнюється резервуар для чистої води. Робот-пилосос RCV 2 здатний окремо проводити тільки сухе або вологе прибирання або працювати в режимі їх комбінації. Система резервуарів «2 в 1», що складається з пилозбірника об'ємом 420 мл і бачка для чистої води об'ємом 250 мл, забезпечує швидке і легке чергування режимів прибирання.
Точковий режим і прибирання в кутахТочкове прибирання сильнозабруднених ділянок і оптимізоване очищення підлоги вздовж стін.
Голосовий вивід
- Зручний спосіб інформування: важливі вказівки та відомості про поточний стан апарата RCV 2 видаються в мовній формі.
- Мовні повідомлення підвищують ефективність прибирання. Якщо роботу-пилососу потрібна допомога або технічне обслуговування, він у багатьох випадках інформує про це в мовній формі.
Датчики перепаду висот
- Датчики перепаду висот надійно запобігають падінню апарата RCV 2 зі сходів або високих уступів.
- Датчики сканують підлогу і при виявленні великого перепаду висот видають системі управління сигнал розвороту.
Захист інформації та оновлення
- Компанія Kärcher неухильно дотримується всіх законодавчих приписів щодо захисту персональних даних.
- Регулярні оновлення не тільки підвищують ефективність роботи робота-пилососа та додатка, але й забезпечують актуальність системи безпеки відповідно до найсучасніших стандартів.
Простота управління за допомогою мобільного додатка з WiFi-з'єднанням
- Мобільний додаток дає змогу адаптувати безліч налаштувань до індивідуальних потреб.
- Для налаштування апарата RCV 2 і управління ним необов'язково перебувати вдома - за допомогою програми це можна робити з будь-якого місця.
- Інформація про стан апарату та відомості про прогрес прибирання.
Інтелектуальне дистанційне керування для легкого виконання функцій керування та контролю
- Пульт дистанційного керування дає змогу адаптувати безліч налаштувань до індивідуальних потреб.
- Робот-пилосос RCV 2 може використовуватися і без WiFi і додатка, тільки з пультом дистанційного керування.
- Зручний для літніх людей, може використовуватися і без смартфона.
Коригування параметрів прибирання та функція таймера
- Параметри прибирання, зокрема сила всмоктування або витрата води, можна задавати в додатку.
- За допомогою мобільного додатка можуть визначатися і коригуватися плани і графіки прибирання.
- Робот-пилосос RCV 2 автоматично розпочинає роботу відповідно до заданого графіка прибирання.
Легке з'єднання з локальною мережею
- Апарат RCV 2 може з'єднуватися з доступною локальною мережею через Bluetooth або WiFi.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Час заряду акумулятора (хв)
|330
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Ємність батареї (Ач)
|2,6
|Тривалість прибирання від одного заряду (хв)
|130
|Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²/год)
|80
|Сміттєзбірник "2 в 1" (мл)
|420
|Бак для чистої води "2 в 1" (мл)
|250
|Потужність всмоктування (Па)
|4000
|Рівень шуму (дБ(А))
|65
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса робота-пилососа (з мийним пристроєм і серветкою) (кг)
|3,1
|Маса базової станції (кг)
|0,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,76
|Висота робота-пилососа (мм)
|80
|Діаметр (мм)
|325
|Розміри базової станції (Д х Ш х В) (мм)
|66 x 146 x 101
Комплектація
- Щітки
- Бічна щітка: 2 x
- Фільтр: 2 x
- Інструмент для очищення
- Мийний вузол
- Серветка: 2 x
- Сміттєзбірник "2 в 1" з баком для чистої води
- Зарядна станція
Оснащення
- Автономне прибирання
- Датчики перепаду висот
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Підключення через WLAN
- Підключення через Bluetooth
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- Голосовий вивід
- Система гіроскопічної навігації
- Таймер: кілька таймерів
- Режими прибирання: Для сухого прибирання/ Вологе прибирання/ Комбіноване прибирання (вологе та сухе)/ Локальний режим/ Очищення впритул до країв
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Чищення килимових підлогових покриттів із коротким ворсом
