Робот-пилосос RCV 2 звільняє ваш час для улюблених справ, повністю беручи на себе прибирання підлоги. Достатньо лише його ввімкнути, і він автоматично очищає тверді покриття та килими з коротким ворсом. Завдяки потужній всмоктувальній турбіні та обертовим основній і бічній щіткам, пилосос ефективно видаляє сухе сміття з усіх поверхонь, включно з кутами та краями. Залежно від потреб, робот може виконувати як сухе, так і вологе прибирання або комбінувати обидва режими, маючи систему резервуарів «2 в 1» з пилозбірником на 420 мл і резервуаром для води на 250 мл. Після завершення роботи або при низькому рівні заряду, пилосос самостійно повертається на базу для підзарядки. Додаткові сенсори захищають його від падіння, наприклад, зі сходів. Запустити прибирання можна за допомогою смартфона, пульта дистанційного керування або кнопки на самому апараті. Мобільний додаток дозволяє налаштувати режими та план прибирання. У разі потреби втручання, робот видає голосові повідомлення.