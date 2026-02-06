Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5

Робот-пылесос RCV 5, оснащенный системой искусственного интеллекта, осуществляет сухую и влажную уборку в полностью автономном режиме. Оснащение лидарной навигационной системой, дуальной лазерной системой и камерой позволяет ему распознавать препятствия и огибать их.

Интеллектуальный робот-пылесос RCV 5 очищает твердые и коротковорсные ковровые покрытия в полностью автономном режиме. Сухой мусор, сметаемый вращающейся щеткой и боковой щеткой для уборки по краям, всасывается аппаратом и направляется во встроенный мусоросборник. Ультразвуковой датчик распознает ковры, для более эффективной очистки которых включается режим максимальной силы всасывания. Аппарат RCV 5 способен выполнять и влажную уборку, причем в этом режиме он автоматически объезжает ковры. При помощи мобильного приложения робот-пылесос RCV 5 можно отправить в начальное путешествие, в ходе которого его лидарная система навигации автоматически составляет план помещений. Для каждого помещения можно задать индивидуальные параметры уборки, в частности, определить участки сухой и влажной уборки, а также зоны, которые не должны очищаться аппаратом. Благодаря дуальной лазерной системе с камерой топ-модель RCV 5 распознает даже такие низкие препятствия, как кабели, носки или обувь, и объезжает их. Датчики перепада высот исключают падение робота-пылесоса с лестниц. Аппарат RCV 5 можно легко включить кнопкой на корпусе или подать ему команду начала уборки со смартфона. В приложении можно также предварительно составить индивидуальный график уборки. Информация о том, что в работу аппарата требуется вмешательство его владельца, во многих ситуациях выдается в речевой форме.

Особенности и преимущества
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5: Влажная уборка
Влажная уборка
Для улучшения результатов уборки в аппарате RCV 5 предусмотрена также возможность влажной уборки. При необходимости устанавливается моечное приспособление с микроволоконной салфеткой и наполняется бачок для чистой воды. Робот-пылесос RCV 5 способен по отдельности производить только сухую или влажную уборку или работать в режиме их комбинации.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5: Точная навигация с использованием системы искусственного интеллекта
Точная навигация с использованием системы искусственного интеллекта
Быстродействующая система навигации на основе технологии LiDAR надежно сканирует помещения и создает точные планы для безопасного перемещения робота-пылесоса даже в темноте. Благодаря оснащению дуальной лазерной системой и камерой робот-пылесос способен огибать даже небольшие препятствия малой высоты, не распознаваемые лидарной навигационной системой (например, обувь, носки или кабели). Препятствия, распознанные дуальной лазерной системой и камерой, включаются в план помещения. Робот-пылесос совершает интеллектуальные маневры для их объезда, исключающие его застревание или повреждение.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5: Распознавание ковров и повышение силы всасывания
Распознавание ковров и повышение силы всасывания
Аппарат RCV 5 автоматически распознает ковровые покрытия при помощи ультразвукового датчика и отмечает их на плане, сохраненном в приложении. В случае активации режима влажной уборки робот-пылесос объезжает распознанные ранее ковры. Функция Auto Boost обеспечивает улучшенную очистку ковровых покрытий за счет повышения силы всасывания.
Датчики перепада высот
  • Датчики перепада высот надежно предотвращают падение аппарата RCV 5 с лестниц или высоких уступов.
  • Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Защита информации и обновления
  • Компания Kärcher, штаб-квартира которой находится в Германии, строго следует всем законам этой страны, касающимся защиты личных данных.
  • Весь обмен информацией между приложением Home Robot, установленным на смартфоне, и роботом-пылесосом производится при помощи облачных технологий. При этом все используемые серверы находятся исключительно на территории Германии.
  • Регулярные обновления не только повышают эффективность работы робота-пылесоса и приложения, но и обеспечивают актуальность системы безопасности в соответствии с самыми современными стандартами.
Голосовой вывод
  • Удобный способ информирования: важные указания и сведения о текущем состоянии аппарата RCV 5 выдаются в речевой форме.
  • Если роботу-пылесосу RCV 5 требуется помощь или сервисное обслуживание, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме.
Удобное управление через приложение по WLAN
  • Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
  • Для настройки аппарата RCV 5 и управления им необязательно находиться дома – при помощи приложения это можно делать из любого места.
  • Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Точное сопоставление с универсальными возможностями настройки
  • Возможность сохранения в приложении нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
  • Возможность определения запретных зон, в которые не должен заезжать робот-пылесос (например, детской игровой зоны или участков вокруг препятствий, которые аппарат не в состоянии преодолеть).
  • Задание определенных участков, требующих неоднократной очистки, уборки с повышенной силой всасывания или влажной уборки с увеличенным расходом воды.
Регулировка параметров очистки
  • Определение в приложении различных параметров уборки для конкретных участков или помещений (например, силы всасывания, расхода воды и количества проходов).
Таймер
  • Задание в приложении графиков и продолжительности уборки.
  • Робот-пылесос RCV 5 автоматически приступает к работе в соответствии с заданным графиком уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Время заряда аккумулятора (мин) 230
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора (Ач) 5,2
Продолжительность уборки от одного заряда (мин) 120
Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч) 85
Мусоросборник (мл) 330
Объем бака для чистой воды (мл) 240
Мощность всасывания (Па) 5000
Уровень шума (дБ(А)) 66
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг) 3,9
Масса базовой станции (кг) 0,4
Вес (с упаковкой) (кг) 6,49
Высота робота-пылесоса (мм) 97
Диаметр (мм) 350
Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм) 135 x 150 x 99

Комплектация

  • Щетки
  • Боковая щетка: 2 x
  • Фильтр: 2 x
  • Инструмент для очистки
  • Моющий узел
  • Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x
  • Мусоросборник
  • Объем бака для чистой воды
  • Зарядная станция

Оснащение

  • Автономная уборка
  • Датчики перепада высот
  • Датчик для ковров
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
  • Голосовой вывод
  • Лазерная навигационная система (LiDAR)
  • Лазерный датчик и камера
  • Таймер: несколько таймеров
  • Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Автоматический режим/ Локальный режим
Видео

Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом
Принадлежности
Запчасти для RCV 5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Выводы: почему нужно купить робот-пылесос RCV 5

Умный пылесос Kärcher RCV 5 оснащен системой искусственного интеллекта, аккуратной навигацией с использованием LiDAR-технологии и способностью выполнять как сухую, так и влажную уборку.

Особенности умного пылесоса RCV 5

RCV 5 - это инновационная модель умного пылесоса от Kärcher, которая предлагает множество уникальных функций и возможностей для эффективной уборки вашего дома. Он оснащен системой искусственного интеллекта, что позволяет ему самостоятельно принимать решения и адаптироваться к различным условиям.

Точная навигация с использованием LiDAR-технологии

Одной из главных особенностей RCV 5 является его точная навигация с использованием LiDAR-технологии. LiDAR-технология позволяет пылесосу сканировать помещение и создавать точные планы для безопасного перемещения. Благодаря этому, пылесос может надежно ориентироваться даже в темных условиях и избегать препятствий на своем пути.

Умная система распознавания препятствий

RCV 5 также оснащен умной системой распознавания препятствий. Он использует дуальную лазерную систему и камеру для обнаружения и оминания даже самых низких препятствий, таких как кабели, носки или обувь. Это позволяет пылесосу безопасно очищать помещение, избегая повреждений или застревания.

Возможность сухой и влажной уборки

RCV 5 способен выполнять как сухую, так и влажную уборку. В режиме сухой уборки пылесос собирает мусор, сметаемый вращающейся щеткой и боковой щеткой, и направляет его во встроенный мусоросборник. В режиме влажной уборки пылесос автоматически объезжает ковры и осуществляет уборку с использованием специального моечного приспособления и бачка для чистой воды.

Робот-пылесос с функцией самоочистки RCV 5

Как дополнительный аксессуар, базовая станция для RCV 5 позволяет автоматически опустошать пылесборник, когда пылесос приходит на зарядку. Это значительно упрощает обслуживание и предотвращает распространение пыли. Пыль и мусор, собранные роботом, эффективно удаляются и собираются в фильтр-мешок при каждом подключении робота к базовой станции после уборки или для подзарядки аккумулятора. Это не только предотвращает распространение пыли, но и упрощает управление устройством, делая его еще более автономным.

Индивидуальные настройки и управление через мобильное приложение

RCV 5 позволяет настраивать уборку в соответствии с вашими потребностями. С помощью мобильного приложения вы можете задать индивидуальные параметры уборки для каждого помещения, определить участки сухой и влажной уборки, а также указать зоны, которые не должны очищаться пылесосом. Вы также можете предварительно составить график уборки и получать информацию о текущем состоянии аппарата.

Kärcher RCV 5 является одной из самых передовых моделей на рынке. Благодаря своим инновационным функциям и возможностям, он предлагает эффективную и удобную уборку для вашего дома. Если вы ищете надежного помощника в уборке, то купить робот-пылесос Кёрхер RCV 5 - отличный выбор. Попробуйте его сегодня и оцените все его преимущества.

