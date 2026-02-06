Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 5
Робот-пилосос RCV 5, оснащений системою штучного інтелекту, здійснює сухе і вологе прибирання в повністю автономному режимі. Оснащення лідарною навігаційною системою, дуальною лазерною системою і камерою дає йому змогу розпізнавати перешкоди та огинати їх.
Інтелектуальний робот-пилосос RCV 5 очищає тверді та коротковорсні килимові покриття в повністю автономному режимі. Сухе сміття, що змітається обертовою щіткою, і бічною щіткою для прибирання по краях, всмоктується апаратом і направляється у вбудований сміттєзбірник. Ультразвуковий датчик розпізнає килими, для ефективнішого очищення яких вмикається режим максимальної сили всмоктування. Апарат RCV 5 здатний виконувати і вологе прибирання, причому в цьому режимі він автоматично об'їжджає килими. За допомогою мобільного додатка робот-пилосос RCV 5 можна відправити в початкову подорож, під час якої його лідарна система навігації автоматично складає план приміщень. Для кожного приміщення можна задати індивідуальні параметри прибирання, зокрема, визначити ділянки сухого і вологого прибирання, а також зони, які не повинні очищатися апаратом. Завдяки дуальній лазерній системі з камерою топ-модель RCV 5 розпізнає навіть такі низькі перешкоди, як кабелі, шкарпетки або взуття, і об'їжджає їх. Датчики перепаду висот унеможливлюють падіння робота-пилососа зі сходів. Апарат RCV 5 можна легко увімкнути кнопкою на корпусі або подати йому команду початку прибирання зі смартфона. У додатку можна також попередньо скласти індивідуальний графік прибирання. Інформація про те, що в роботу апарата потрібне втручання його власника, у багатьох ситуаціях видається в мовній формі.
Особливості та переваги
Вологе прибиранняДля поліпшення результатів прибирання в апараті RCV 5 передбачена також можливість вологого прибирання. За необхідності встановлюється миюче пристосування з мікроволоконною серветкою і наповнюється бачок для чистої води. Робот-пилосос RCV 5 здатний окремо проводити тільки сухе або вологе прибирання або працювати в режимі їх комбінації.
Точна навігація з використанням системи штучного інтелектуШвидкодіюча система навігації на основі технології LiDAR надійно сканує приміщення і створює точні плани для безпечного переміщення робота-пилососа навіть у темряві. Завдяки оснащенню дуальною лазерною системою і камерою робот-пилосос здатний огинати навіть невеликі перешкоди малої висоти, які не розпізнаються лідарною навігаційною системою (наприклад, взуття, шкарпетки або кабелі). Перешкоди, розпізнані дуальною лазерною системою і камерою, включаються в план приміщення. Робот-пилосос здійснює інтелектуальні маневри для їх об'їзду, що виключають його застрявання або пошкодження.
Розпізнавання килимів і підвищення сили всмоктуванняАпарат RCV 5 автоматично розпізнає килимові покриття за допомогою ультразвукового датчика і позначає їх на плані, збереженому в додатку. У разі активації режиму вологого прибирання робот-пилосос об'їжджає розпізнані раніше килими. Функція Auto Boost забезпечує поліпшене очищення килимових покриттів за рахунок підвищення сили всмоктування.
Датчики перепаду висот
- Датчики перепаду висот надійно запобігають падінню апарата RCV 5 зі сходів або високих уступів.
- Датчики сканують підлогу і при виявленні великого перепаду висот видають системі управління сигнал розвороту.
Захист інформації та оновлення
- Компанія Kärcher, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині, суворо дотримується всіх законів цієї країни, що стосуються захисту особистих даних.
- Весь обмін інформацією між додатком Home Robot, встановленим на смартфоні, і роботом-пилососом проводиться за допомогою хмарних технологій. При цьому всі використовувані сервери знаходяться виключно на території Німеччини.
- Регулярні оновлення не тільки підвищують ефективність роботи робота-пилососа та додатка, але й забезпечують актуальність системи безпеки відповідно до найсучасніших стандартів.
Голосовий вивід
- Зручний спосіб інформування: важливі вказівки та відомості про поточний стан апарата RCV 5 видаються в мовній формі.
- Якщо роботу-пилососу RCV 5 потрібна допомога або сервісне обслуговування, він у багатьох випадках інформує про це в мовній формі.
Зручне керування через додаток через WLAN
- Мобільний додаток дає змогу здійснювати численні індивідуальні налаштування.
- Для налаштування апарату RCV 5 і управління ним необов'язково перебувати вдома - за допомогою програми це можна робити з будь-якого місця.
- Інформування про актуальний стан апарата і відображення динаміки його роботи в мобільному додатку.
Точне зіставлення з універсальними можливостями налаштування
- Можливість збереження в додатку декількох планів приміщень (наприклад, для різних поверхів).
- Можливість визначення заборонених зон, в які не повинен заїжджати робот-пилосос (наприклад, дитячої ігрової зони або ділянок навколо перешкод, які апарат не в змозі подолати).
- Завдання певних ділянок, які потребують неодноразового очищення, прибирання з підвищеною силою всмоктування або вологого прибирання зі збільшеною витратою води.
Регулювання параметрів очищення
- Визначення в додатку різних параметрів прибирання для конкретних ділянок або приміщень (наприклад, сили всмоктування, витрати води і кількості проходів).
Таймер
- Завдання в додатку графіків і тривалості прибирання.
- Робот-пилосос RCV 5 автоматично приступає до роботи відповідно до заданого графіка прибирання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Час заряду акумулятора (хв)
|230
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Ємність батареї (Ач)
|5,2
|Тривалість прибирання від одного заряду (хв)
|120
|Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²/год)
|85
|Сміттєзбірник (мл)
|330
|Об'єм бака для чистої води (мл)
|240
|Потужність всмоктування (Па)
|5000
|Рівень шуму (дБ(А))
|66
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса робота-пилососа (з мийним пристроєм і серветкою) (кг)
|3,9
|Маса базової станції (кг)
|0,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,49
|Висота робота-пилососа (мм)
|97
|Діаметр (мм)
|350
|Розміри базової станції (Д х Ш х В) (мм)
|135 x 150 x 99
Комплектація
- Щітки
- Бічна щітка: 2 x
- Фільтр: 2 x
- Інструмент для очищення
- Мийний вузол
- Серветка: 2 x
- Сміттєзбірник
- Об'єм бака для чистої води
- Зарядна станція
Оснащення
- Автономне прибирання
- Датчики перепаду висот
- Датчик для килимів
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Підключення через WLAN
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- Голосовий вивід
- Лазерна навігаційна система (LiDAR)
- Лазерний датчик і камера
- Таймер: кілька таймерів
- Режими прибирання: Для сухого прибирання/ Вологе прибирання/ Комбіноване прибирання (вологе та сухе)/ Автоматичний режим/ Локальний режим
Відео
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Чищення килимових підлогових покриттів із коротким ворсом
Аксесуари
Висновки: чому потрібно купити робот-пилосос RCV 5
Розумний пилосос Kärcher RCV 5 оснащений системою штучного інтелекту, акуратною навігацією з використанням LiDAR-технології та здатністю виконувати як сухе, так і вологе прибирання.
Особливості розумного пилососа RCV 5
RCV 5 - це інноваційна модель розумного пилососа від Kärcher, яка пропонує безліч унікальних функцій і можливостей для ефективного прибирання вашого будинку. Він оснащений системою штучного інтелекту, що дає йому змогу самостійно ухвалювати рішення й адаптуватися до різних умов.
Точна навігація з використанням LiDAR-технології
Однією з головних особливостей RCV 5 є його точна навігація з використанням LiDAR-технології. LiDAR-технологія дає змогу пилососу сканувати приміщення та створювати точні плани для безпечного переміщення. Завдяки цьому, пилосос може надійно орієнтуватися навіть у темних умовах і уникати перешкод на своєму шляху.
Розумна система розпізнавання перешкод
RCV 5 також оснащений розумною системою розпізнавання перешкод. Він використовує дуальну лазерну систему і камеру для виявлення і обминання навіть найнижчих перешкод, таких як кабелі, шкарпетки або взуття. Це дає змогу пилососу безпечно очищати приміщення, уникаючи пошкоджень або застрявання.
Можливість сухого та вологого прибирання
RCV 5 здатний виконувати як сухе, так і вологе прибирання. У режимі сухого прибирання пилосос збирає сміття, що змітається обертовою щіткою і бічною щіткою, і направляє його у вбудований сміттєзбірник. У режимі вологого прибирання пилосос автоматично об'їжджає килими і здійснює прибирання з використанням спеціального мийного пристосування і бачка для чистої води.
Робот-пилосос із функцією самоочищення RCV 5
Як додатковий аксесуар, базова станція для RCV 5 дає змогу автоматично спустошувати пилозбірник, коли пилосос приходить на заряджання. Це значно спрощує обслуговування та запобігає поширенню пилу. Пил і сміття, зібрані роботом, ефективно видаляються і збираються у фільтр-мішок при кожному підключенні робота до базової станції після прибирання або для заряджання акумулятора. Це не тільки запобігає поширенню пилу, а й спрощує керування пристроєм, роблячи його ще більш автономним.
Індивідуальні налаштування та керування через мобільний додаток
RCV 5 дає змогу налаштовувати прибирання відповідно до ваших потреб. За допомогою мобільного застосунку ви можете задати індивідуальні параметри прибирання для кожного приміщення, визначити ділянки сухого та вологого прибирання, а також вказати зони, які не повинні очищатися пилососом. Ви також можете попередньо скласти графік прибирання і отримувати інформацію про поточний стан апарату.
Kärcher RCV 5 є однією з найбільш передових моделей на ринку. Завдяки своїм інноваційним функціям і можливостям, він пропонує ефективне і зручне прибирання для вашого будинку. Якщо ви шукаєте надійного помічника в прибиранні, то купити робот-пилосос Керхер RCV 5 - відмінний вибір. Спробуйте його сьогодні й оцініть усі його переваги.