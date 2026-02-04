Робот-пылесос RCV 5 Comfort сочетает в себе искусственный интеллект с двойной лазерной системой и камерой для обнаружения препятствий, таких как кабели или обувь, и безопасного их объезда. После запуска робот начинает пылесосить автономно: сухая грязь надежно поступает в мусорный контейнер благодаря вращающейся щетке, боковым щеткам и мощному вентилятору. Ультразвуковой датчик ковров определяет ковры и активирует мощный режим Auto Boost для всасывания. В качестве опции RCV 5 может быть оснащен блоком для влажной уборки, что позволяет ему также мыть полы. В режиме влажной уборки робот автоматически объезжает ковры. С помощью определения окружающей среды LiDAR, RCV 5 создает карту помещения, которую можно настроить в приложении. Это позволяет определять зоны, которые должны только пылесоситься или только мыться. Робот активируется через приложение, по заданному расписанию или нажатием кнопки. Статус уборки можно отслеживать в приложении. В случае возникновения проблем RCV 5 отправляет уведомления с помощью голосового вывода. По завершении своей задачи, или при необходимости в перерывах, он автоматически возвращается на умную станцию зарядки и самоочистки, где автоматически опустошает контейнер для пыли и перезаряжает свою батарею.