Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 5 Comfort
Робот-пилосос RCV 5 Comfort з автоматичною станцією самоочистки пропонує комплексне рішення для очищення вашого дому в автономному режимі. Завдяки вдосконаленій навігаційній системі та штучному інтелекту, він виконує як сухе, так і вологе прибирання, при цьому автоматично очищує свій сміттєзбірник після кожного циклу роботи.
Робот-пилосос RCV 5 Comfort оснащений високоякісною станцією самоочистки, що забезпечує максимальну зручність і ефективність прибирання. Він вмить очищає тверді та коротковорсні килимові покриття в повністю автономному режимі. Система штучного інтелекту та лідарна навігація дозволяють апарату створювати точні карти приміщення, планувати шляхи для максимального охоплення, уникати перешкод і не падати зі сходів завдяки датчикам перепаду висоти. Водночас робот оснащений ультразвуковим датчиком для виявлення килимів, що дозволяє активувати режим підвищеної сили всмоктування. В RCV 5 Comfort інтегровано вдосконалену систему вологого прибирання, яка автоматично обходить килими і здійснює очищення різних типів підлогових покриттів. Бічна щітка ефективно збирає сміття по краях, а вбудована система самоочистки відразу після завершення прибирання очищує сміттєзбірник робота, звільняючи вас від необхідності вручну займатися цією процедурою. Через мобільний додаток можна налаштувати індивідуальний графік прибирання та визначити зони для сухого і вологого очищення, а також заблокувати певні ділянки, до яких робот не має доступу. Це робить RCV 5 Comfort зручним і універсальним помічником длябудь-якого дому.
Особливості та переваги
Вологе прибиранняДля поліпшення результатів прибирання в апараті RCV 5 передбачена також можливість вологого прибирання. За необхідності встановлюється миюче пристосування з мікроволоконною серветкою і наповнюється бачок для чистої води. Робот-пилосос RCV 5 здатний окремо проводити тільки сухе або вологе прибирання або працювати в режимі їх комбінації.
Точна навігація з використанням системи штучного інтелектуШвидкодіюча система навігації на основі технології LiDAR надійно сканує приміщення і створює точні плани для безпечного переміщення робота-пилососа навіть у темряві. Завдяки оснащенню дуальною лазерною системою і камерою робот-пилосос здатний огинати навіть невеликі перешкоди малої висоти, які не розпізнаються лідарною навігаційною системою (наприклад, взуття, шкарпетки або кабелі). Перешкоди, розпізнані дуальною лазерною системою і камерою, включаються в план приміщення. Робот-пилосос здійснює інтелектуальні маневри для їх об'їзду, що виключають його застрявання або пошкодження.
Автоматичне розвантаження зібраного пилуРегулярне автоматичне спорожнення контейнера для пилу значно подовжує час автономної роботи RCV 5. Контейнер для пилу RCV 5 очищається без ручного втручання — жодного контакту з пилом і брудом. Регулярне очищення пилозбірника забезпечує стабільно високу потужність всмоктування RCV 5, що гарантує ефективне прибирання під час кожного циклу.
Розпізнавання килимів і підвищення сили всмоктування
- Апарат RCV 5 автоматично розпізнає килимові покриття за допомогою ультразвукового датчика і позначає їх на плані, збереженому в додатку.
- У разі активації режиму вологого прибирання робот-пилосос об'їжджає розпізнані раніше килими.
- Функція Auto Boost забезпечує поліпшене очищення килимових покриттів за рахунок підвищення сили всмоктування.
Регулювання параметрів очищення
- Визначення в додатку різних параметрів прибирання для конкретних ділянок або приміщень (наприклад, сили всмоктування, витрати води і кількості проходів).
Зручне керування через додаток через WLAN
- Мобільний додаток дає змогу здійснювати численні індивідуальні налаштування.
- Для налаштування апарату RCV 5 і управління ним необов'язково перебувати вдома - за допомогою програми це можна робити з будь-якого місця.
- Інформування про актуальний стан апарата і відображення динаміки його роботи в мобільному додатку.
Точне зіставлення з універсальними можливостями налаштування
- Можливість збереження в додатку декількох планів приміщень (наприклад, для різних поверхів).
- Можливість визначення заборонених зон, в які не повинен заїжджати робот-пилосос (наприклад, дитячої ігрової зони або ділянок навколо перешкод, які апарат не в змозі подолати).
- Завдання певних ділянок, які потребують неодноразового очищення, прибирання з підвищеною силою всмоктування або вологого прибирання зі збільшеною витратою води.
Голосовий вивід
- Зручний спосіб інформування: важливі вказівки та відомості про поточний стан апарата RCV 5 видаються в мовній формі.
- Якщо роботу-пилососу RCV 5 потрібна допомога або сервісне обслуговування, він у багатьох випадках інформує про це в мовній формі.
Захист інформації та оновлення
- Компанія Kärcher, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині, суворо дотримується всіх законів цієї країни, що стосуються захисту особистих даних.
- Весь обмін інформацією між додатком Home Robot, встановленим на смартфоні, і роботом-пилососом проводиться за допомогою хмарних технологій. При цьому всі використовувані сервери знаходяться виключно на території Німеччини.
- Регулярні оновлення не тільки підвищують ефективність роботи робота-пилососа та додатка, але й забезпечують актуальність системи безпеки відповідно до найсучасніших стандартів.
Флісовий фільтр-мішок
- Флісовий фільтрувальний мішок надійно утримує пил і бруд.
- Проста і гігієнічна утилізація зібраного сміття.
- Після вилучення флісового фільтр-мішка зі станції, він автоматично закривається, надійно утримуючи весь зібраний бруд усередині. Це гарантує чистоту та гігієнічність під час заміни — пил не потрапляє назовні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Час заряду акумулятора (хв)
|230
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Ємність батареї (Ач)
|5,2
|Тривалість прибирання від одного заряду (хв)
|120
|Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²/год)
|85
|Сміттєзбірник (мл)
|330
|Об'єм бака для чистої води (мл)
|240
|Потужність всмоктування (Па)
|5000
|Рівень шуму (дБ(А))
|66
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса робота-пилососа (з мийним пристроєм і серветкою) (кг)
|3,9
|Вага (з упаковкою) (кг)
|12,5
|Висота робота-пилососа (мм)
|97
|Діаметр (мм)
|350
|Розміри базової станції (Д х Ш х В) (мм)
|135 x 150 x 99
Комплектація
- Щітки
- Бічна щітка: 2 x
- Фільтр: 2 x
- Інструмент для очищення
- Мийний вузол
- Серветка: 2 x
- Сміттєзбірник
- Об'єм бака для чистої води
Оснащення
- Автономне прибирання
- Датчики перепаду висот
- Датчик для килимів
- Зарядна станція
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Підключення через WLAN
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- Голосовий вивід
- Лазерна навігаційна система (LiDAR)
- Лазерний датчик і камера
- Таймер: кілька таймерів
- Режими прибирання: Для сухого прибирання/ Вологе прибирання/ Комбіноване прибирання (вологе та сухе)/ Автоматичний режим/ Локальний режим
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Для очищення килимів із коротким ворсом
Аксесуари
Запчастини для RCV 5 Comfort
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.