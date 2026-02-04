Робот-пилосос RCV 5 Comfort оснащений високоякісною станцією самоочистки, що забезпечує максимальну зручність і ефективність прибирання. Він вмить очищає тверді та коротковорсні килимові покриття в повністю автономному режимі. Система штучного інтелекту та лідарна навігація дозволяють апарату створювати точні карти приміщення, планувати шляхи для максимального охоплення, уникати перешкод і не падати зі сходів завдяки датчикам перепаду висоти. Водночас робот оснащений ультразвуковим датчиком для виявлення килимів, що дозволяє активувати режим підвищеної сили всмоктування. В RCV 5 Comfort інтегровано вдосконалену систему вологого прибирання, яка автоматично обходить килими і здійснює очищення різних типів підлогових покриттів. Бічна щітка ефективно збирає сміття по краях, а вбудована система самоочистки відразу після завершення прибирання очищує сміттєзбірник робота, звільняючи вас від необхідності вручну займатися цією процедурою. Через мобільний додаток можна налаштувати індивідуальний графік прибирання та визначити зони для сухого і вологого очищення, а також заблокувати певні ділянки, до яких робот не має доступу. Це робить RCV 5 Comfort зручним і універсальним помічником длябудь-якого дому.