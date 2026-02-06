Умный робот-пылесос Kärcher RVC 3 создан для того, чтобы упростить ежедневную уборку дома. Он самостоятельно и систематически очищает твердые напольные покрытия и ковры с низким ворсом, надежно собирая сухую грязь во встроенный пылесборник с помощью основной и боковых щеток и мощного всасывания. При необходимости RVC 3 может выполнять не только сухую, но и легкую влажную уборку, помогая эффективнее связывать пыль и поддерживать чистоту полов. Робот ориентируется в пространстве с помощью технологии LiDAR, автоматически создает карту помещений и позволяет задать индивидуальные настройки уборки для каждой комнаты — выбрать сухой или влажный режим либо полностью исключить отдельные зоны. При снижении уровня заряда аккумулятора RVC 3 автоматически направляется к зарядной станции для подзарядки. После завершения уборки робот самостоятельно возвращается на базу. Дополнительные датчики защищают устройство от падений, например с лестниц, а запуск и управление возможны через приложение, по индивидуальному расписанию или нажатием кнопки на корпусе, при этом робот при необходимости сообщает о своем состоянии с помощью голосовых уведомлений.