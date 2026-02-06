Розумний робот-пилосос Kärcher RVC 3 створений для того, щоб спростити щоденне прибирання вдома. Він самостійно та систематично очищає тверді підлогові покриття і килими з низьким ворсом, надійно збираючи сухий бруд у вбудований пилозбірник за допомогою основної та бокових щіток і потужного всмоктування. За потреби RVC 3 може виконувати не лише сухе, а й легке вологе прибирання, допомагаючи ефективніше зв’язувати пил і підтримувати чистоту підлоги. Робот орієнтується в просторі за допомогою технології LiDAR, автоматично створює карту приміщень і дає змогу задати індивідуальні налаштування прибирання для кожної кімнати — обрати сухий або вологий режим чи повністю виключити окремі зони. У разі зниження рівня заряду акумулятора RVC 3 автоматично прямує до зарядної станції для підзарядки. Після завершення прибирання робот самостійно повертається на базу. Додаткові датчики захищають пристрій від падінь, зокрема зі сходів, а запуск і керування можливі через застосунок, за індивідуальним розкладом або натисканням кнопки на корпусі, при цьому за потреби робот повідомляє про свій стан за допомогою голосових повідомлень.