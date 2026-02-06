Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RVC 3

Розумний робот-пилосос Kärcher RVC 3 з інтелектуальною лідарною навігацією (LiDAR) та зручним керуванням через застосунок повністю бере на себе турботу про чистоту підлоги, автономно й систематично очищаючи тверді підлогові покриття та килими з низьким ворсом, а за потреби доповнюючи прибирання легким вологим режимом для ще ефективнішого видалення пилу.

Розумний робот-пилосос Kärcher RVC 3 створений для того, щоб спростити щоденне прибирання вдома. Він самостійно та систематично очищає тверді підлогові покриття і килими з низьким ворсом, надійно збираючи сухий бруд у вбудований пилозбірник за допомогою основної та бокових щіток і потужного всмоктування. За потреби RVC 3 може виконувати не лише сухе, а й легке вологе прибирання, допомагаючи ефективніше зв’язувати пил і підтримувати чистоту підлоги. Робот орієнтується в просторі за допомогою технології LiDAR, автоматично створює карту приміщень і дає змогу задати індивідуальні налаштування прибирання для кожної кімнати — обрати сухий або вологий режим чи повністю виключити окремі зони. У разі зниження рівня заряду акумулятора RVC 3 автоматично прямує до зарядної станції для підзарядки. Після завершення прибирання робот самостійно повертається на базу. Додаткові датчики захищають пристрій від падінь, зокрема зі сходів, а запуск і керування можливі через застосунок, за індивідуальним розкладом або натисканням кнопки на корпусі, при цьому за потреби робот повідомляє про свій стан за допомогою голосових повідомлень.

Особливості та переваги
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RVC 3: Висока сила всмоктування
Висока сила всмоктування
Завдяки високій силі всмоктування 15 000 Па ефективно видаляється більшість видів забруднень — навіть перець, арахіс або пластівці. Для кожного завдання прибирання можна обрати один із чотирьох різних режимів всмоктування. Комбіноване прибирання з використанням основної та бокової щіток забезпечує особливо ефективне очищення підлоги по всьому дому.
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RVC 3: Основна та бокова щітки, які легко очищуються від волосся
Основна та бокова щітки, які легко очищуються від волосся
RVC 3 Comfort оснащений спеціальним елементом на тримачі щітки, який запобігає намотуванню волосся. Завдяки цьому обслуговування пристрою потребує менше зусиль з боку користувача. Спеціальна конструкція бокової щітки також запобігає намотуванню волосся. Спеціальний елемент у вигляді зубців гребінця ефективно перешкоджає намотуванню волосся на основну щітку.
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RVC 3: Точна навігація
Точна навігація
Завдяки швидкій і надійній системі лідарної навігації (LiDAR) робот точно сканує та створює карту приміщень, забезпечуючи оптимальну орієнтацію навіть у темряві та безпечне пересування.
Вологе прибирання
  • Для досягнення кращих результатів прибирання RVC 3 Comfort також може виконувати вологе прибирання. За потреби достатньо встановити мийний модуль із серветкою з мікрофібри, наповнити бак для чистої води — і пристрій готовий до роботи.
  • Робот працює в сухому, вологому або комбінованому режимі прибирання.
  • Бак для прибирання «2 в 1» з пилозбірником об’ємом 240 мл і баком для води об’ємом 280 мл простий у використанні та швидко замінюється.
Датчик перепаду висот
  • Датчики перепаду висот надійно запобігають падінню RVC 3, наприклад, зі сходів або порога.
  • Датчики сканують підлогу і при виявленні великого перепаду висот видають системі управління сигнал розвороту.
Зручне керування через додаток через WLAN
  • Мобільний додаток дає змогу здійснювати численні індивідуальні налаштування.
  • Дистанційне керування та налаштування робота-пилососа RVC 3 через застосунок — навіть коли вас немає вдома.
  • Інформування про актуальний стан апарата і відображення динаміки його роботи в мобільному додатку.
Захист інформації та оновлення
  • Компанія Kärcher, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині, суворо дотримується всіх законів цієї країни, що стосуються захисту особистих даних.
  • Увесь обмін даними між застосунком на смартфоні та роботом-пилососом із функцією вологого прибирання здійснюється через хмару із серверами, розташованими виключно в Німеччині.
  • Регулярні оновлення не тільки підвищують ефективність роботи робота-пилососа та додатка, але й забезпечують актуальність системи безпеки відповідно до найсучасніших стандартів.
Точне зіставлення з універсальними можливостями налаштування
  • Можливість збереження в додатку декількох планів приміщень (наприклад, для різних поверхів).
  • Можливість визначення заборонених зон, в які не повинен заїжджати робот-пилосос (наприклад, дитячої ігрової зони або ділянок навколо перешкод, які апарат не в змозі подолати).
  • Завдання певних ділянок, які потребують неодноразового очищення, прибирання з підвищеною силою всмоктування або вологого прибирання зі збільшеною витратою води.
Регулювання параметрів очищення
  • Визначення в додатку різних параметрів прибирання для конкретних ділянок або приміщень (наприклад, сили всмоктування, витрати води і кількості проходів).
  • Завдання в додатку графіків і тривалості прибирання.
  • RVC 3 самостійно запускає цикли прибирання відповідно до встановленого розкладу.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Час заряду акумулятора (хв) 230
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Ємність батареї (Ач) 2,6
Тривалість прибирання від одного заряду (хв) 130
Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²/год) 45
Сміттєзбірник "2 в 1" (мл) 240
Бак для чистої води "2 в 1" (мл) 280
Потужність всмоктування (Па) макс. 15000
Рівень шуму (дБ(А)) < 67
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір білий
Маса робота-пилососа (з мийним пристроєм і серветкою) (кг) 2,76
Маса базової станції (кг) 0,7
Вага (з упаковкою) (кг) 4,68
Висота робота-пилососа (мм) 97
Розміри базової станції (Д х Ш х В) (мм) 146 x 66 x 101

Комплектація

  • Щітки
  • Бічна щітка: 1 x
  • Фільтр: 1 x
  • Мийний вузол
  • Серветка: 1 x
  • Сміттєзбірник "2 в 1" з баком для чистої води
  • Зарядна станція

Оснащення

  • Автономне прибирання
  • Датчики перепаду висот
  • Управління за допомогою мобільного додатку
  • Підключення через WLAN
  • Підключення через Bluetooth
  • інтелектуальні функції в мобільному додатку
  • Голосовий вивід
  • Лазерна навігаційна система (LiDAR)
  • Таймер: кілька таймерів
  • Режими прибирання: Для сухого прибирання/ Вологе прибирання/ Комбіноване прибирання (вологе та сухе)
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Чищення килимових підлогових покриттів із коротким ворсом
