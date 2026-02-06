RVF 7
Робот-пылесос Kärcher RVF 7 с интеллектуальной навигацией LiDAR, видеокамерой и ИИ автономно очищает твердые полы и ковры с низким ворсом, сочетая мощную сухую уборку до 10 000 Па и эффективную влажную очистку с цилиндрической щеткой.
Умный робот-пылесос Kärcher RVF 7 делает уборку полов максимально простой и комфортной. Этот современный моющий робот-пылесос полностью автономно очищает твердые напольные покрытия и ковры с низким ворсом, обеспечивая стабильный результат без участия пользователя. Оснащенный интеллектуальной навигацией с лидаром (LiDAR), видеокамерой и технологиями искусственного интеллекта, RVF 7 распознает препятствия и уверенно перемещается по всем помещениям дома. Высокая мощность всасывания до 10 000 Па позволяет эффективно удалять загрязнения в режиме сухой уборки, а проверенная технология цилиндрической щетки обеспечивает качественное и равномерное влажное прибирання. Управление роботом осуществляется через удобное приложение, что позволяет легко запускать уборку и контролировать процесс, пока RVF 7 самостоятельно поддерживает безупречную чистоту в доме.
Особенности и преимущества
Проверенная технология цилиндрических щеток
Умное распознавание загрязнений
Веб-камера с удаленным доступом
Точная навигация с использованием лидаров и искусственного интеллекта
- Обеспечивает быстрое и точное сканирование помещений даже в темноте. За счет этого робот-пылесос всегда сохраняет ориентацию и ничего не пропускает.
Цилиндрическая моющая щетка и основная щетка с защитой от наматывания волос
- Основная щетка оснащена специальным элементом, предотвращающим наматывание волос, благодаря чему длинные волосы гораздо реже обматывают щетку и их гораздо легче удалить.
Система с 2 баками и интегрированным датчиком
- Цилиндрическая щетка из микроволокна постоянно увлажняется водой из бака для чистой воды, а грязная вода собирается в отдельном резервуаре. Для чистых полов — при каждом проходе.
Переключение режимов нажатием кнопки
Цилиндрическая щетка, которую можно стирать в стиральной машине
Удобное управление через приложение
- Индивидуальная настройка параметров очистки: создание карт для разных этажей, настройка запретных зон, присвоение названий комнатам, установка времени уборки и многое другое.
- Ход уборки можно постоянно наблюдать, а также просматривать подробные отчеты об уборке.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Время заряда аккумулятора (мин)
|230
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|14,4
|Емкость аккумулятора (Ач)
|5,2
|Мощность всасывания (Па)
|макс. 13000
|Объем бака для чистой воды (мл)
|300
|Емкость для грязной воды (мл)
|130
|Мусоросборник (мл)
|250
|Продолжительность уборки от одного заряда (мин)
|150 (обработка пылесосом)
|Производительность по площади (м²)
|160 (обработка пылесосом) / 60 (сухая и влажная уборка)
|Размеры робота (Д x Ш x В) (мм)
|105
|Диаметр (мм)
|360
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,62
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|350 x 350 x 105
Комплектация
- Щетки
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 2 x 30 мл, Foam Stop нейтральный, 30 мл
- Мусоросборник
- Боковая щетка: 4 x
- Моющий узел
- Роликовая щетка из микроволокна: 2 шт.
- Фильтр: 2 x
- Инструмент для очистки
- Объем бака для чистой воды
- Емкость для грязной воды
- Зарядная станция
- Защитная / парковочная панель
Оснащение
- Датчики перепада высот
- Автономная уборка
- AI-распознавание загрязнений
- AI-распознавание препятствий
- Камера с прямой трансляцией
- Датчик для ковров
- Управление при помощи мобильного приложения
- Подключение через WLAN
- Подключение через Bluetooth
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
- Голосовой вывод
- Лазерная навигационная система (LiDAR)
- Таймер: несколько таймеров
- Режим сухой уборки
- Комбинированный режим (влажная и сухая уборка)
- Подметание вплотную к краям
- Поднимающаяся чистящая щетка
- Поднимающийся моп
Видео
Области применения
- Для очистки ковров с коротким ворсом
Принадлежности
Запчасти для RVF 7
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.