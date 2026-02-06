RVF 7

Робот-пылесос Kärcher RVF 7 с интеллектуальной навигацией LiDAR, видеокамерой и ИИ автономно очищает твердые полы и ковры с низким ворсом, сочетая мощную сухую уборку до 10 000 Па и эффективную влажную очистку с цилиндрической щеткой.

Умный робот-пылесос Kärcher RVF 7 делает уборку полов максимально простой и комфортной. Этот современный моющий робот-пылесос полностью автономно очищает твердые напольные покрытия и ковры с низким ворсом, обеспечивая стабильный результат без участия пользователя. Оснащенный интеллектуальной навигацией с лидаром (LiDAR), видеокамерой и технологиями искусственного интеллекта, RVF 7 распознает препятствия и уверенно перемещается по всем помещениям дома. Высокая мощность всасывания до 10 000 Па позволяет эффективно удалять загрязнения в режиме сухой уборки, а проверенная технология цилиндрической щетки обеспечивает качественное и равномерное влажное прибирання. Управление роботом осуществляется через удобное приложение, что позволяет легко запускать уборку и контролировать процесс, пока RVF 7 самостоятельно поддерживает безупречную чистоту в доме.

Особенности и преимущества
RVF 7: Проверенная технология цилиндрических щеток
Проверенная технология цилиндрических щеток
RVF 7: Умное распознавание загрязнений
Умное распознавание загрязнений
RVF 7: Веб-камера с удаленным доступом
Веб-камера с удаленным доступом
Точная навигация с использованием лидаров и искусственного интеллекта
  • Обеспечивает быстрое и точное сканирование помещений даже в темноте. За счет этого робот-пылесос всегда сохраняет ориентацию и ничего не пропускает.
Цилиндрическая моющая щетка и основная щетка с защитой от наматывания волос
  • Основная щетка оснащена специальным элементом, предотвращающим наматывание волос, благодаря чему длинные волосы гораздо реже обматывают щетку и их гораздо легче удалить. 
Система с 2 баками и интегрированным датчиком
  • Цилиндрическая щетка из микроволокна постоянно увлажняется водой из бака для чистой воды, а грязная вода собирается в отдельном резервуаре. Для чистых полов — при каждом проходе.
Переключение режимов нажатием кнопки
Цилиндрическая щетка, которую можно стирать в стиральной машине
Удобное управление через приложение
  • Индивидуальная настройка параметров очистки: создание карт для разных этажей, настройка запретных зон, присвоение названий комнатам, установка времени уборки и многое другое.
  • Ход уборки можно постоянно наблюдать, а также просматривать подробные отчеты об уборке.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Время заряда аккумулятора (мин) 230
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора (В) 14,4
Емкость аккумулятора (Ач) 5,2
Мощность всасывания (Па) макс. 13000
Объем бака для чистой воды (мл) 300
Емкость для грязной воды (мл) 130
Мусоросборник (мл) 250
Продолжительность уборки от одного заряда (мин) 150 (обработка пылесосом)
Производительность по площади (м²) 160 (обработка пылесосом) / 60 (сухая и влажная уборка)
Размеры робота (Д x Ш x В) (мм) 105
Диаметр (мм) 360
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,62
Вес (с упаковкой) (кг) 9,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 350 x 350 x 105

Комплектация

  • Щетки
  • Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 2 x 30 мл, Foam Stop нейтральный, 30 мл
  • Мусоросборник
  • Боковая щетка: 4 x
  • Моющий узел
  • Роликовая щетка из микроволокна: 2 шт.
  • Фильтр: 2 x
  • Инструмент для очистки
  • Объем бака для чистой воды
  • Емкость для грязной воды
  • Зарядная станция
  • Защитная / парковочная панель

Оснащение

  • Датчики перепада высот
  • Автономная уборка
  • AI-распознавание загрязнений
  • AI-распознавание препятствий
  • Камера с прямой трансляцией
  • Датчик для ковров
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Подключение через Bluetooth
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
  • Голосовой вывод
  • Лазерная навигационная система (LiDAR)
  • Таймер: несколько таймеров
  • Режим сухой уборки
  • Комбинированный режим (влажная и сухая уборка)
  • Подметание вплотную к краям
  • Поднимающаяся чистящая щетка
  • Поднимающийся моп
RVF 7
RVF 7
RVF 7
RVF 7
RVF 7
RVF 7
RVF 7
RVF 7
RVF 7
RVF 7

Видео

Области применения
  • Для очистки ковров с коротким ворсом
Принадлежности
Запчасти для RVF 7

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.