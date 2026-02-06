Умный робот-пылесос Kärcher RVF 7 делает уборку полов максимально простой и комфортной. Этот современный моющий робот-пылесос полностью автономно очищает твердые напольные покрытия и ковры с низким ворсом, обеспечивая стабильный результат без участия пользователя. Оснащенный интеллектуальной навигацией с лидаром (LiDAR), видеокамерой и технологиями искусственного интеллекта, RVF 7 распознает препятствия и уверенно перемещается по всем помещениям дома. Высокая мощность всасывания до 10 000 Па позволяет эффективно удалять загрязнения в режиме сухой уборки, а проверенная технология цилиндрической щетки обеспечивает качественное и равномерное влажное прибирання. Управление роботом осуществляется через удобное приложение, что позволяет легко запускать уборку и контролировать процесс, пока RVF 7 самостоятельно поддерживает безупречную чистоту в доме.