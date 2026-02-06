Розумний робот-пилосос Kärcher RVF 7 робить прибирання підлоги простим і зручним. Цей інноваційний мийний робот-пилосос повністю автономно очищає тверді підлогові покриття та килими з низьким ворсом, забезпечуючи стабільну якість прибирання без участі користувача. Завдяки інтелектуальній навігації з лідаром (LiDAR), відеокамері та технологіям штучного інтелекту RVF 7 розпізнає перешкоди й упевнено пересувається всіма кімнатами оселі. Потужність всмоктування до 10 000 Па дає змогу ефективно видаляти забруднення під час сухого прибирання, а перевірена технологія циліндричної щітки забезпечує якісне та рівномірне вологе прибирання. Керування RVF 7 здійснюється через зручний застосунок, що дозволяє легко запускати прибирання та контролювати процес, поки робот самостійно підтримує бездоганну чистоту вдома.