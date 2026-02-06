RVF 7
Робот-пилосос Kärcher RVF 7 з інтелектуальною навігацією LiDAR, відеокамерою та штучним інтелектом автономно очищає тверді підлогові покриття й килими з низьким ворсом, поєднуючи потужне сухе прибирання з силою всмоктування до 10 000 Па та ефективне вологе очищення з циліндричною щіткою.
Розумний робот-пилосос Kärcher RVF 7 робить прибирання підлоги простим і зручним. Цей інноваційний мийний робот-пилосос повністю автономно очищає тверді підлогові покриття та килими з низьким ворсом, забезпечуючи стабільну якість прибирання без участі користувача. Завдяки інтелектуальній навігації з лідаром (LiDAR), відеокамері та технологіям штучного інтелекту RVF 7 розпізнає перешкоди й упевнено пересувається всіма кімнатами оселі. Потужність всмоктування до 10 000 Па дає змогу ефективно видаляти забруднення під час сухого прибирання, а перевірена технологія циліндричної щітки забезпечує якісне та рівномірне вологе прибирання. Керування RVF 7 здійснюється через зручний застосунок, що дозволяє легко запускати прибирання та контролювати процес, поки робот самостійно підтримує бездоганну чистоту вдома.
Особливості та переваги
Перевірена технологія циліндричних щітокОбертовa циліндрична щітка постійно зволожується чистою водою та ретельно очищується після кожного оберту. Це гарантує гігієнічне прибирання та ефективно видаляє бруд.
Розумне розпізнавання забрудненьRVF 7 визначає ступінь забруднення, автоматично налаштовує параметри прибирання та завдяки цьому забезпечує ефективне й ретельне очищення.
Веб-камера з віддаленим доступомЗа допомогою застосунку можна в будь-який момент отримати доступ до камери підключеного RVF 7 і спостерігати за домом, перебуваючи в дорозі.
Точна навігація з використанням лідарів і штучного інтелекту
- Забезпечує швидке й точне сканування приміщень навіть у темряві. Завдяки цьому робот-пилосос завжди зберігає орієнтацію та не пропускає жодної ділянки.
- Додатковий однолазерний датчик і розумна камера розпізнають дрібні або пласкі об’єкти, які є невидимими для лідара. Виявлені перешкоди позначаються на збережених картах.
- Система навігації з лідаром (LiDAR) має заглиблений датчик, що зменшує висоту робота та забезпечує оптимальне прибирання навіть під низькими меблями.
Циліндрична миюча щітка і основна щітка із захистом від намотування волосся
- Якщо RVF 7 виявляє вологі забруднення або рідину на підлозі, основна щітка для сухого прибирання автоматично піднімається.
- Якщо під час вологого прибирання RVF 7 виявляє килим, циліндрична мийна щітка автоматично піднімається, захищаючи килим від вологи (індивідуально налаштовується в застосунку).
- Основна щітка оснащена спеціальним елементом, що запобігає намотуванню волосся, завдяки чому довге волосся значно рідше обвиває щітку та його набагато легше видаляти.
Система з 2 баками та інтегрованим датчиком
- Циліндрична мікрофіброва щітка безперервно зволожується чистою водою з відповідного бака, тоді як брудна вода збирається в окремий резервуар. Це забезпечує чисту підлогу під час кожного проходу.
- Вбудована система сповіщень інформує користувача візуально, звуковим сигналом і через повідомлення в застосунку про порожній бак для чистої води або заповнений бак для брудної води.
Зарядна станція, включаючи захисну пластину для підлоги
- RVF 7 постійно контролює рівень заряду акумулятора під час прибирання, за потреби автоматично повертається на зарядну станцію та після підзарядки самостійно продовжує прибирання.
- Захисна пластина для підлоги, що входить до комплекту постачання, захищає чутливі підлогові покриття від вологи, яка може потрапляти з циліндричної мийної щітки.
Перемикання режимів натисканням кнопки
- Просте та швидке перемикання режимів прибирання одним натисканням кнопки безпосередньо на пристрої. Керування інтуїтивно зрозуміле й зручне та не потребує використання застосунку.
Циліндрична щітка, яку можна прати в пральній машині
- Циліндричну мийну щітку можна прати в пральній машині за температури до 60 °C. Це дає змогу ефективно видаляти навіть стійкі забруднення, які з часом накопичуються в мікрофібровій циліндричній щітці.
- Очищення циліндричної щітки в пральній машині, порівняно з простим промиванням під проточною водою, забезпечує значно більш гігієнічний результат.
Зручне керування через додаток
- Індивідуальне налаштування параметрів прибирання: створення карт для різних поверхів, налаштування заборонених зон, присвоєння назв кімнатам, встановлення часу прибирання та багато іншого.
- Силу всмоктування, витрату води та інші параметри прибирання можна налаштовувати індивідуально для кожної кімнати.
- Перебіг прибирання можна постійно відстежувати, а також переглядати детальні звіти про виконану роботу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Час заряду акумулятора (хв)
|230
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга акумулятора (В)
|14,4
|Ємність батареї (Ач)
|5,2
|Потужність всмоктування (Па)
|макс. 13000
|Об'єм бака для чистої води (мл)
|300
|Ємність для брудної води (мл)
|130
|Сміттєзбірник (мл)
|250
|Тривалість прибирання від одного заряду (хв)
|150 (обробка пилососом)
|Продуктивність за площею (м²)
|160 (обробка пилососом) / 60 (сухе та вологе прибирання)
|Розміри робота (Д x Ш x В) (мм)
|105
|Діаметр (мм)
|360
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,62
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|350 x 350 x 105
Комплектація
- Щітки
- Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 2 x 30 мл, Foam Stop нейтральний, 30 мл
- Сміттєзбірник
- Бічна щітка: 4 x
- Мийний вузол
- Роликова щітка з мікроволокна: 2 шт.
- Фільтр: 2 x
- Інструмент для очищення
- Об'єм бака для чистої води
- Ємність для брудної води
- Зарядна станція
- Захисна / паркувальна панель
Оснащення
- Датчики перепаду висот
- Автономне прибирання
- AI-розпізнавання забруднень
- AI-розпізнавання перешкод
- Камера з прямою трансляцією
- Датчик для килимів
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Підключення через WLAN
- Підключення через Bluetooth
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- Голосовий вивід
- Лазерна навігаційна система (LiDAR)
- Таймер: кілька таймерів
- Режим сухого прибирання
- Комбінований режим (вологі та сухе прибирання)
- Підмітання впритул до країв
- Підйомна чистяча щітка
- Підйомний моп
Відео
Області застосування
- Для прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів, зокрема паркету, ламінату, корка, каменю, лінолеуму або ПВХ.
- Для очищення килимів із коротким ворсом
Аксесуари
Запчастини для RVF 7
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.