Ручная подметальная машина S 4 Twin Go!Further
Подметальная машина SE 4 Go!Further — лимитированная версия в чёрном цвете, на 30 % изготовленная из переработанного пластика¹⁾ и оснащённая эксклюзивными аксессуарами. Эффективная система щёток с шириной подметания 680 мм обеспечивает производительность до 2400 м²/ч и удобный сбор мусора в контейнер объёмом 20 л.
Подметальная машина Kärcher SE 4 Go!Further — это лимитированная версия в чёрном цвете, сочетающая высокую эффективность уборки, удобство в использовании и ответственный подход к использованию ресурсов: на 30 % модель изготовлена из переработанного пластика¹⁾ и оснащена эксклюзивными аксессуарами. Мощная цилиндрическая щётка в сочетании с двумя боковыми щётками и шириной подметания 680 мм обеспечивает производительность до 2400 м² в час, а собранный мусор поступает непосредственно в мусоросборник объёмом 20 л. Длинная щетина боковых щёток позволяет тщательно очищать поверхности, в том числе вдоль краёв и стен. Модель S 4 Twin Go!Further оснащена практичным захватом, который удобно крепится на поводковой рукоятке и позволяет убирать даже крупный мусор без наклонов с соблюдением гигиенических требований. Бесступенчатая регулировка высоты рукоятки позволяет точно адаптировать её под рост пользователя. Для компактного хранения подметальную машину можно легко сложить с помощью педали на раме, не наклоняясь, и переносить за удобную ручку. Боковые щётки устанавливаются без использования инструментов, что обеспечивает быструю готовность машины к работе.
Особенности и преимущества
Практичный замок для боковой щеткиБоковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Зажимные клещи с креплением на рукояткеГрязь можно собирать с бордюров или с живых изгородей, клумб, не нагибаясь
Элементы концепции устойчивого развитияКонструкция с использованием 30 % переработанного пластика¹⁾. Упаковка не менее чем на 80 % из переработанной бумаги. Упаковка содержит пластиковые пакеты, изготовленные не менее чем на 50 % из вторичного сырья.²⁾
Регулировка высоты при помощи байонетного замка
- Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Удобное складывание машины
- Сложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Простота снятия бункера
- Легкая разгрузка собранного мусора.
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
- Опустошение бункера без контакта с грязью.
Подметание вплотную к краям
- Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Практичная ручка для переноски
- Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина с боковой щеткой (мм)
|680
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2400
|Каркас/рама
|Пластик / пластик
|Бункер (л)
|20
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,2
|Масса рабочая (кг)
|10,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,768
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|760 x 668 x 940
¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей. / ²⁾ относится к внутренней стороне упаковки.
Комплектация
- Контейнер для сбора мусора: 1 шт.
- Боковые щетки: 2 шт.
Оснащение
- Эргономичная ручка
- Бесступенчатая нажимная ручка
- Положение для хранения
- Подножка для компактного помещения
- Замена боковой щетки без применения инструментов
- Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Дорожки вокруг дома
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Уборка в подвале
Принадлежности
Запчасти для S 4 Twin Go!Further
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.