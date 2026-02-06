Ручна підмітальна машина S 4 Twin Go!Further

Підмітальна машина SE 4 Go!Further — лімітована версія у чорному кольорі, виготовлена на 30 % із переробленого пластику¹⁾ та оснащена ексклюзивними аксесуарами. Потужна система щіток із шириною підмітання 680 мм забезпечує продуктивність до 2400 м²/год і зручне збирання сміття у контейнер об’ємом 20 л.

Підмітальна машина Kärcher SE 4 Go!Further — це лімітована версія у чорному кольорі, яка поєднує високу ефективність прибирання, комфорт у користуванні та відповідальний підхід до використання ресурсів: на 30 % модель виготовлена з переробленого пластику¹⁾ та оснащена ексклюзивними аксесуарами. Потужна циліндрична щітка разом із двома боковими щітками та шириною підмітання 680 мм забезпечують продуктивність до 2400 м² на годину, а зібране сміття потрапляє безпосередньо до сміттєзбірника об’ємом 20 л. Довга щетина бокових щіток дозволяє ретельно очищати поверхні, зокрема вздовж країв і стін. Модель S 4 Twin Go!Further оснащена практичним захватом, який зручно кріпиться на поводковій рукоятці та дає змогу прибирати навіть велике сміття без нахиляння, дотримуючись гігієнічних вимог. Безступеневе регулювання висоти рукоятки дозволяє точно адаптувати її під зріст користувача. Для компактного зберігання підмітальну машину можна легко скласти за допомогою педалі на рамі, не нахиляючись, і переносити за зручну ручку. Бокові щітки встановлюються без використання інструментів, що забезпечує швидку готовність машини до роботи.

Особливості та переваги
Практичний замок для бічної щітки
Бічні щітки встановлюються дуже швидко і без застосування інструментів.
Затискні кліщі з кріпленням на ручці
Бруд можна збирати з бордюрів або з живоплотів, клумб, не нахиляючись.
Елементи концепції сталого розвитку
Конструкція з використанням 30 % переробленого пластику¹⁾. Упаковка не менше ніж на 80 % з переробленого паперу. Упаковка містить пластикові пакети, виготовлені не менше ніж на 50 % з вторинної сировини.²⁾
Регулювання висоти за допомогою байонетного замка
  • Підмітання без перевтоми завдяки підгонці висоти рукоятки під зріст користувача.
Зручне складання машини
  • Скласти машину для зберігання з економією місця можна не нахиляючись – достатньо натиснути ногою на передбачений для цього виступ.
Простота зняття бункера
  • Легке вивантаження зібраного сміття.
Контейнер для сміття можна зберігати окремо
  • Опорожнення бункера без контакту з брудом.
Підмітання впритул до країв
  • Ретельне очищення кутових і крайових ділянок.
Практична ручка для перенесення
  • Ручка для перенесення полегшує переміщення підмітальної машини та її зберігання.
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина з бічною щіткою (мм) 680
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 2400
Каркас/рама Пластик / пластик
Бункер (л) 20
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 10,2
Робоча маса (кг) 10,2
Вага (з упаковкою) (кг) 11,768
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 760 x 668 x 940

¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів. / ²⁾ стосується внутрішньої сторони упаковки.

Комплектація

  • Контейнер для збору сміття: 1 шт.
  • Бічні щітки: 2 шт.

Оснащення

  • Ергономічна ручка.
  • Плавне натискання ручки
  • Положення для зберігання
  • Підніжка для компактного зберігання
  • Заміна бічної щітки без застосування інструментів
  • Контейнер для сміття можна зберігати окремо
Області застосування
  • Території навколо будинку та саду
  • Доріжки навколо будинку
  • Очищення доріжок
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
  • Прибирання в підвалі
Аксесуари
Запчастини для S 4 Twin Go!Further

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

Загальна інформація
