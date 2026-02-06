Підмітальна машина Kärcher SE 4 Go!Further — це лімітована версія у чорному кольорі, яка поєднує високу ефективність прибирання, комфорт у користуванні та відповідальний підхід до використання ресурсів: на 30 % модель виготовлена з переробленого пластику¹⁾ та оснащена ексклюзивними аксесуарами. Потужна циліндрична щітка разом із двома боковими щітками та шириною підмітання 680 мм забезпечують продуктивність до 2400 м² на годину, а зібране сміття потрапляє безпосередньо до сміттєзбірника об’ємом 20 л. Довга щетина бокових щіток дозволяє ретельно очищати поверхні, зокрема вздовж країв і стін. Модель S 4 Twin Go!Further оснащена практичним захватом, який зручно кріпиться на поводковій рукоятці та дає змогу прибирати навіть велике сміття без нахиляння, дотримуючись гігієнічних вимог. Безступеневе регулювання висоти рукоятки дозволяє точно адаптувати її під зріст користувача. Для компактного зберігання підмітальну машину можна легко скласти за допомогою педалі на рамі, не нахиляючись, і переносити за зручну ручку. Бокові щітки встановлюються без використання інструментів, що забезпечує швидку готовність машини до роботи.